Эксперт: население Молдовы достигло уровня 1962 года

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. В 2019 году население Молдовы сократилась на 41,2 тысячи человек и достигло уровня 1962 года. Об этом в своем блоге написал эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

По его словам, в 2019 году население правобережья Днестра значительно сократилось по двум причинам: отрицательный естественный прирост и миграция.

"В 2019 году у нас родилось на 4,4 тысяч людей меньше, чем умерло. Еще 36,8 тысяч граждан уехали за границу", - отметил Ионицэ.

Эксперт обратил внимание и на то, что Национальное бюро статистики включает в состав постоянного населения Молдовы и тех граждан, которые выезжают за границу на заработки на короткие периоды. Таким образом, по его словам, реальный уровень населения ниже на 100 - 150 тысяч человек.

"В левобережье Днестра статистка составляется по иным критериям, но и там ситуация не лучше", - добавил он.

В итоге Ионицэ подчеркнул, что фактический уровень населения Молдовы составляет около 3 миллионов 106 тысяч человек, как и 58 лет назад, 1 января 1962 года.

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