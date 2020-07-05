Новый повод: на фоне пандемии в молдавских семьях растет насилие

По данным социальных служб, в Молдове в период карантина на 30% выросло число случаев домашнего насилия. Как повлияла изоляция на ситуацию в уязвимых семьях, и каким образом можно помочь жертвам, рассказали эксперты.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Состояние неопределенности и стресса, рост материальных проблем и ограничения, связанные с периодом изоляции, привели В Молдове к обострению проблемы агрессивного поведения в домашних условиях. Лилиана Истрате-Бурчиу, менеджер Службы телефонной помощи для жертв насилия в семье, администрируемой Международным центром "La Strada", рассказала для Sputnik Молдова, как изменилась динамика подобных эпизодов в период пандемии.

"В первые три недели карантина мы зарегистрировали резкое падение числа сообщений – это было связано с глубоким чувством неопределенности и растерянности, с которым столкнулся каждый житель нашей страны", – отметила эксперт.

По ее словам, семьям пришлось решать такие насущные проблемы, как обеспечение материальных нужд, организация дистанционного обучения детей и прочие, поэтому феномен насилия отошел на второй план.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лилиана Истрате-Бурчиу.

Но уже со второй недели апреля случился настоящий бум – количество звонков выросло на 30%.

По мнению собеседницы, данный факт объясняется ростом напряжения и накоплением стресса в семье, а также состоянием беспомощности перед угрозой коронавируса на фоне ограничений, введенных государством.

Все эти факторы привели к росту агрессии в семьях, при этом выросло не только количество таких случаев, но и их интенсивность и тяжесть. Причем за период март – апрель число повторных звонков от пострадавших женщин составило 51%, по сравнению с 28% за аналогичный период прошлого года.

"В этом есть определенное противоречие: с одной стороны, необходимо оставаться дома, чтобы защитить себя от вируса, с другой – именно дом стал для жертв насилия самым небезопасным местом", – подчеркнула собеседница.

Насилие бывает разным

Традиционно агрессия ассоциируется с физическими действиями, но насилие может принимать самые разные формы. Особенностью периода пандемии стал рост психологического подавления, вызванного самоизоляцией агрессора и жертвы в одном доме.

"Кулаки обычно обрушиваются на женщину в сочетании с ругательствами. В условиях карантина муж и жена находятся вместе 24 часа в сутки: час он ее бьет, а остальные 23 часа притесняет и унижает, и убежать от этого ей практически некуда. Таким образом, в условиях пандемии насилие не прекращается, оно происходит в режиме нон-стоп", – пояснила Истрате-Бурчиу.

По словам эксперта, также фиксируется рост экономического насилия – когда представительница слабого пола работает, а мужчина отнимает у нее деньги.

"В период карантина многие потеряли работу. Муж сидит дома, ему становится скучно, и он может принуждать женщину к половым контактам без ее согласия. Это сексуальное насилие", – добавила собеседница.

Что заставляет терпеть агрессию?

Кристина Балан-Жереги, психолог при Институте семьи и социальных инициатив, рассказала для Sputnik Молдова, что в период пандемии круг общения женщин, подвергающихся насилию, значительно сократился.

"Если в обычное время жертва может обратиться к подруге, в социальную службу или в полицию, то в условиях изоляции она вынуждена находиться бок о бок с агрессором, подчас не имея возможности своевременно сообщить о злоупотреблениях, в том числе по телефону. В этой ситуации безысходности многие женщины были вынуждены терпеть насилие", – пояснила эксперт.

Второй фактор – это материальная зависимость жертвы от агрессора.

Балан-Жереги отметила, что в ситуации закрытия детских садов и школ многим женщинам пришлось отказаться от работы и остаться дома с детьми, что усугубило их подневольное положение.

Также, по словам психолога, многие жертвы насилия не заявляли о проблеме, так как хотели сохранить иллюзию нормальности и благополучия в семье.

"Такая стратегия поведения объясняется, в том числе, интересами детей. Женщина старается показать – несмотря на кризис, у нас все хорошо, у ребенка есть и мать, и отец, даже если это означает терпеть злоупотребления со стороны мужа", – резюмировала эксперт.

Бьют и в селах, и в городах

По данным La Strada, с 17 марта до 31 мая выросло количество обращений жертв из городской среды, в том числе женщин из Кишинева. Если в обычное время количество сигналов по столице лишь на 6% превосходило таковые в сельской местности, то за пандемию соотношение выросло на 35%.

По мнению Истрате-Бурчиу, уязвимость городских женщин в период карантина связана с тем, что, при проживании в квартирах, свобода движения более ограничена, чем в селе.

"В сельской местности легче переносить самоизоляцию: можно выйти во двор, сад, огород. Если жертва подвергается насилию, то из квартиры убежать сложнее", – подчеркнула она.

Как можно помочь?

По причине распространения COVID-19 доступ ко многим службам был ограничен, и это затрудняло оказание своевременной поддержки жертвам насилия. Особенно характерной подобная ситуация стала для сельской местности, где в период пандемии было сложно найти полицейского или примара (мэра села) – все закрыто на карантин. Лилиана Истрате-Бурчиу поделилась, что в одном из особенно тяжелых случаев, когда отец систематически избивал детей, им пришлось обратиться к примару (мэру) села через социальную сеть Фейсбук.

Адвокат Центра прав женщин Виолетта Андриуца рассказала, что в период пандемии жертвы насилия могут обратиться за помощью в специальные центры размещения, которые играют роль временных убежищ. В этом году число подобных запросов выросло, но ситуация осложнилась тем, что кишиневские центры были закрыты на карантин.

"За счет средств коалиции "Жизнь без семейного насилия" были арендованы несколько квартир, и наш центр смог разместить в них 8 женщин. Благодаря поддержке спонсоров жертвам агрессии также предоставляется социальная помощь, в основном в виде продуктовых наборов", – рассказала адвокат.

По словам эксперта, еще одна проблема – это соблюдение санитарных норм. При размещении пострадавшей женщины в центр ее необходимо проверить на коронавирус. Приходится изыскивать средства и на тестирование людей.

В целом, специалисты считают, что вмешательство государства в разрешение ситуаций домашнего насилия должно быть более эффективным.

Андриуца рассказала, что в одной из конфликтных ситуаций, когда избиваемая мужем женщина вызвала полицию, страж порядка сообщил ей буквально следующее: "Вам что, больше нечего делать, только вызывать полицию? Сейчас есть проблемы важнее, мы боремся с вирусом".

С ней согласна и Истрате-Бурчиу. "Как-то примар одного из сел заявил мне: "Они били друг друга, бьют и будут бить. Главное, что они соблюдают карантин, находятся дома и здоровы". Это и смешно, и в то же время очень грустно. Надеюсь, со временем в нашем обществе сформируется более ответственное отношение к данной проблеме", - заключила эксперт.

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