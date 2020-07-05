Сельский дом с богатой историей: сохранившиеся реликвии семьи А. Матеевича

Пока во всем мире бушует пандемия, и границы закрыты, альтернативой зарубежным экскурсиям становятся туристические поездки по родной стране. Помимо раскрученных достопримечательностей, в Молдове существует много интересных мест для познавательных путешествий.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. В Каушанском районе действуют два музея Алексея Матеевича - классика национальной литературы и автора стихов, на которые написан гимн Республики Молдова. Один из них - в доме, в котором поэт родился и прожил до пяти лет, находится в селе Каинары. Другой - в здании, где он провел отрочество и юность, расположен в селе Заим. Последний более популярен среди туристов. Однако в Каинарах тоже с удовольствием принимают посетителей на экскурсии.

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Оригинальные экспонаты

Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах выглядит как все соседние строения по той же улице, его отличают только резные ворота. Во дворе установлен памятник поэту. А основная экскурсия проводится внутри помещения, домашний уют в котором создают старинный сервант, текстиль и плетеная мебель. Каждый раз, когда в комнату входят туристы, гид и директор музея Дорина Ротару зажигает свечи.

"Вся стена у нас увешана иконами, это своего рода иконостас нашего музея. Это связано с тем, что по материнской линии Алексея Матеевича все были священниками. И поэт написал 26 религиозных стихотворений, которые долгое время не печатались, и никто о них не знал", - рассказала Ротару.

На стенах музея висят религиозные тексты Матеевича "Молись" и "Свет". Рядом – оригинальная фотография, на которой их автору 17 лет. Это один из нескольких экспонатов, оставшихся от семьи поэта. Отец классика, тоже священнослужитель, был парохом Каинарской церкви до тех пор, пока сыну не исполнилось 5 лет. Вместе с переездом в село Заим семья забрала и все вещи. И лишь спустя десятки лет музею в Каинарах подарили еще два предмета, принадлежавших поэту.

Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах. © Sputnik /

Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах. © Sputnik /

Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах. © Sputnik /

Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах. © Sputnik / 1 / 4 © Sputnik / Дом-музей Алексея Матеевича в Каинарах.

"Бывший директор Национального телевидения Илья Телешко был родом из нашего села. Во время визита в Бухарест от встретился с лучшей подругой дочери Алексея Матеевича, которая подарила нам чашечку, принадлежавшую семье Матеевич. Вторую такую же чашечку нам подарила директор музея истории и этнографии из Каушан в день столетия со дня его рождения", - пояснила экскурсовод.

Знаменитые строчки, родившиеся в траншеях

Один из экспонатов, который воссоздает в музее атмосферу 19 века – старинная печатная машинка. Однако, как отмечают исследователи творчества поэта, сам Алексей Матеевич любил писать от руки.

Так были написаны многие его произведения, в том числе и строчки из стихотворения "Наш язык", на которые была положена музыка гимна независимой Молдовы.

"Участвуя в первом конгрессе преподавателей Бессарабии 25 мая 2017 года, он услышал разговоры о том, что наш язык бедноват, и его нужно обогатить заимствованиями. Это причинило Алексею Матеевичу большую боль, он возмутился, ведь наш язык так мелодичен и нежен. В период Первой мировой войны Матеевич был военным священником, и там, во фронтовых траншеях, его не покидала мысль о написании стихотворения, посвященного родному языку", - рассказала Ротару.

По рассказам директора дома-музея в Кэинарах, на фронте Алексей Матеевич носил с собой записную книжку. Первым стихотворением, написанным в ней, стали начальные восемь четверостиший будущего гимна Молдовы.

"Остальные четыре он написал, будучи уже в Кишиневе, в доме по бывшей улице Садовой, где тогда жила его семья. В них идет речь о том, что нужно сохранять наш язык", - продолжила экскурсовод.

Ротару также рассказала, что с седьмым четверостишием молдавского гимна связана отдельная история. В нем автор упоминает о церкви. Поэтому в советское время его не печатали никогда.

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