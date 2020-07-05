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Акция протеста. Архивное фото.

Пока вы спали: горячий День независимости, космические туристы, ковид в обители

© Sputnik / Костис Нтантамис
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200705/30825337/poka-vy-spali-goryachiy-den-nezavisimosti-kosmicheskie-turisty-kovid-v-obiteli.html

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КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. "Праздничные" беспорядки в США, кто летит в космос за свои деньги, вспышка коронавируса в Кицканском монастыре - основные темы нашего обзора.

Досталось "звездно-полосатому" и Христофору Колумбу

Празднование Дня независимости в США сопровождалось протестными акциями и проявлениями вандализма. Манифестанты в Вашингтоне у Белого дома сожгли государственный флаг после праздничного выступления президента Дональда Трампа, а в городе Балтимор скинули с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу на фоне фейерверков в городе в честь годовщины обретения независимости. 

Участники протестов у Белого дома, сжигая флаг, выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой", передает телеканал NBC. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Трамп, выступая с праздничной речью по случаю День независимости, заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. "Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", - заявил глава Белого дома.

​Американский лидер подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.

В Балтиморе, как сообщает местное издание Baltimore Sun, толпа протестующих с криками накинула веревки на статую Колумба и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду. Как отмечает газета, это один из трех памятников Колумбу в городе.

​С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

На фоне протестов по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, протесты в США связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили себе".

Летим!

Заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на Международную космическую станцию на российском "Союзе" в 2021 году, сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Space Adventures.

"Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа", - сказал представитель компании.

В начале 2019 года, "Роскосмос" и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

© Sputnik /
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Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля. Имена кандидатов на полет к МКС объявят за год до этого.

Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.

COVID-19 пробрался за стены обители

Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре в селе Кицканы под Тирасполем, сообщил приднестровский региональный оперштаб.

Уже выявлено 11 заболевших. "Это мужчины в возрасте от 33 до 84 лет. Массовое тестирование в монастыре было проведено после того, как здесь на днях выявили первые два случая заболевания", - говорится в сообщении.

Все инфицированные пройдут курс противовирусной и антибактериальной терапии в действующих карантинных госпиталях, уточнили в оперштабе.

С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1246 жителей Приднестровья, 46 человек скончались, 1021 выздоровел.

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