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Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19.

COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1489)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200705/30826148/covid-19-v-moldove-novye-dannye-minzdrava.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. К утру воскресенья в Молдове подтверждены 17 тысяч 672 случая инфицирования COVID-19. Из них тысяча 265 - в приднестровском регионе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа в COVID-центр с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы еще 54 человека.  

К настоящему моменту, в тяжелом состоянии находятся 422 зараженных, 29 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У тысячи 129 пациентов состояние здоровья средней тяжести.  

Акция протеста. Архивное фото.
© Sputnik / Костис Нтантамис
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По данным Минздрава, за последние сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались еще 2 человека. Общее количество летальных исходов достигло 582. 

Вместе с тем, были выписаны из больницы еще 322 пациента, а общее количество выздоровевших достигло 10 тысяч 718. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1489)

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