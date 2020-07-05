Сильные ливни в Молдове: потребовалась помощь спасателей

Региональным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб, нанесенный ночью и рано утром непогодой.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Сильные дожди нанесли значительный ущерб ряду населенных пунктов Молдовы. Там потребовалась помощь спасателей.

В ГИЧС сообщили, что в воскресенье утром от сильных ливней пострадали несколько населенных пунктов Яловенского, Новоаненского, Хынчештского районов, а также муниципий Кишинев.

"В нескольких жилых домах городов Дурлешты и Кодру пожарные откачали воду из подвалов", - сообщили в инспекторате.

Подобная помощь была необходима и по нескольким адресам в молдавской столице, в ряде других населенных пунктов республики.

Региональным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб, нанесенный непогодой.

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