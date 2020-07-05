За сутки в Молдову прибыли около 4 с половиной тысяч человек

Ни у одного из граждан, которые въехали в страну или выехали из нее, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 8 тысяч 750 человек, из них 4 тысячи 466 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 1 тысяча 966. На Украину выехали 784 человека. Еще тысяча 716 вернулись в Молдову воздушным путем.

На молдавских КПП были обследованы все 8 тысяч 750 человек, а прибывшими в республику заполнены 4 тысячи 466 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Не обошлось и без нарушений. Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы, несоблюдения таможенного режима и режима КПП, фальсифицированные документы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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