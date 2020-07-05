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ЦИК.

ЦИК обратился с важным посланием к молдавской диаспоре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200705/30826521/tsIk-obratilsya-s-vazhnym-obyavleniem-k-moldavskoy-diaspore.html

Находящихся за рубежом соотечественников призвали принять активное участие в предстоящих выборах главы нашего государства.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Центральная Избирательная Комиссия обратилась к представителям молдавских диаспор направить предложения о формировании избирательных участков за границей для проведения президентских выборов.  

Президентура РМ.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В Центризбиркоме сообщили, что запросы принимаются на электронный адрес info@cec.md.

В них должно быть указано название страны и населенного пункта, примерное количество молдавских избирателей, которые там проживают, а также примерное количество необходимых избирательных участков.

Кроме того там напомнили, что проживающие за границей граждане республики, которые намереваются принять участие в голосовании, должны предварительно зарегистрироваться.

"Призываем представителей диаспоры принять активное участие в избирательном процессе и не только в качестве избирателя, но также электорального агента", - отметили в ЦИК.

Президентские выборы в Молдове состоятся в текущем году 1 ноября.

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