В Молдове подтверждены 142 новых случая COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 17 тысяч 814.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Еще 142 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.

За минувшие 24 часа проведено 835 теста, при этом повторно - 231.

COVID-19 подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников: 3 врачей, 10 медсестер и одного работника вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 10 тысяч 718, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 585. Всего за сутки зафиксировано 5 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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