Ливневая угроза: прошедшие дожди еще могут обернуться трагедией

Ливни вновь обострили в республике проблему оползней, в зоне особой опасности - жители домов в селах, находящихся над оврагами или на возвышенностях, построенные на нестабильных почвах, где есть угроза оползней.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Глинистые почвы, которые преобладают, в частности, на западе и северо-западе страны, представляют реальную угрозу для людей. Не исключение - село Готешты в Кантемирском районе республики.

Там несколько домов буквально повисли над бездной. Несмотря на усилия правительства, выделившего в прошлом году средства на борьбу с оползнями, и работы, которые были проведены местными властями, засыпанные овраги вновь размыло прошедшими ливнями.

В Готештах снова требуется заниматься укреплением грунта и предотвращением возможного ЧП.

В настоящее время необходима оценка ситуации экспертами и определение ряда срочных мер для того, чтобы укрепить почвы качественно во избежание риска повторных подтоплений и возникновения серьезных оползней.

Наиболее часто они возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами.

Смещение крупных масс земли или породы по склону или клифу вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что его масса становится тяжелой и более подвижной.

Такие стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населенным пунктам. Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения, насаждение растительности. В Молдове активно применяется высаживание лесополос, состоящих из многолетних культур - деревьев с мощной корневой системой.

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