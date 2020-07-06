В Кишиневе появился свой "Новый Арбат": туристам здесь понравится

Во многих городах мира есть места, где мастера продают различные сувениры, изготовленные собственными руками, предметы национальной одежды и картины. Кишинев в этом смысле - также не исключение, но место досуга туристов переместили в парк.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Вопрос с перемещением ставшей традиционной для Кишинева ярмарки изделий народного творчества и живописи был решен. Из сквера в парке возле Национального театра имени Михая Эминеску этот торг переместили на аллею парка Кафедрального собора, идущую по улице Колумна и пересекающуюся с пешеходной зоной - улицей Евгения Доги.

Такое место ярмарки изделий народного творчества в муниципалитете четко аргументировали - на пешеходной улице и в парке всегда много иностранных туристов и граждан страны, приехавших из других городов.

Данное расположение уличного торга позволит им не только насладиться тенистыми аллеями исторического центра Кишинева, но и увидеть творческие умения молдавских народных мастеров во всей красе.

Новое место выставки и реализации предметов народного творчества получит название "Аллея творческих людей". Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан пообещал, что в скором времени власти столицы постараются решить вопрос и с организацией помещений для хранения картин и прочих художественных предметов неподалеку от места выставки.

Схожие ярмарки есть и в Киеве на Андреевском Спуске, и в Москве на Арбате, и в Бухаресте. Однако негласно кишиневцы несколько десятилетий назад прозвали местный уличный торг предметами народного творчества также "Арбатом". Новое место ярмарки наверняка назовут так же оригинально - "Новым Арбатом".

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