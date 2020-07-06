Их руки бессонны и святы: в кабмине решили, как наградить врачей в Молдове

В правительстве Молдовы прошло совещание, в ходе которого члены кабинета министров обсудили вручение Национальных премий врачам и медработникам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Молдавский премьер-министр Ион Кику на заседании, посвященном вручению Национальных премий, предложил в нынешнем году обратить особое внимание на поощрение труда врачей и медицинских работников.

"Кризис, вызванный пандемией, привел к беспрецедентному давлению на медицинскую систему страны. Многие врачи показали примеры истинного профессионализма, преданности делу, самоотдачи", - говорится в документе, принятом кабмином Молдовы.

Совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения молдавским врачам удалось наладить эффективную работу, направленную на своевременное выявление людей, инфицированных COVID-19, и их лечения.

Молдавские медики, помимо слежения за эпидемиологической ситуацией в стране, активно включились в информационную кампанию по предупреждению распространения коронавируса.

Обычно ежегодно в Молдове вручают до 10 Национальных премий за заслуги в различных областях. В 2020 число лауреатов вырастет - естественно, что среди них будет больше всего медиков, уточнили в правительстве.

Чиновники уже нашли средства, необходимые для вручения заслуженных наград людям, которые за минувший год наиболее ярко проявили себя не только в медицине, но и в других отраслях жизни государства.

Подать заявки на соискание Национальной премии можно по электронному адресу cancelaria@gov.md до 17.00 24 июля.

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