14:33 06 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.26
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Министерство здравоохранения, архивное фото.

Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 11 тысяч

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1498)
219 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30832021/novye-dannye-ot-minzdrava-situatsiya-v-moldove-s-koronavirusom.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Количество излечившихся в Молдове от коронавируса нового типа превысило 11 тысяч. Такие данные представлены в понедельник утром Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Еще 329 человек вылечились и были выписаны. К настоящему моменту всего 11 тысяч 47 человек излечились от COVID-19", - отметили в Минздраве.

Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса.
© Ruptly
Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса
Всего в Молдове лабораторно подтверждено 17 тысяч 814 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 265 - в Приднестровье.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус в медицинский центр COVID-19 в Кишиневе поступили 39 пациентов.

Сейчас из всех заболевших коронавирусом граждан страны, 425 находятся в тяжелом состоянии, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, тысяча 64 человека - в удовлетворительном состоянии.

Среди сотрудников медицинской отрасли за все время COVID-19 заболели 2 тысячи 542 человека, из них - 659 врачей, тысяча 153 медсестры, 508 санитарок, 222 человека из обслуживающего персонала клиник.

Есть и печальная новость: к утру понедельника от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове погибли еще трое пациентов - у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, число скончавшихся достигло 588.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1498)

По теме

Минздрав опубликовал обновленные данные по ситуации с COVID-19 в Молдове
Минздрав: в Молдове подтверждены 364 новых случая COVID-19
Минздрав предложил разрешить установление права на пенсию по доверенности
Теги:
данные, Минздрав, коронавирус, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Студенты сдают вступительный экзамен в университет, Белград, Сербия.
Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают экзамены
Петергоф открылся для посетителей после коронавирусных ограничений.
Петергоф открылся для посетителей после коронавирусных ограничений
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться