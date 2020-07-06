Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 11 тысяч

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Количество излечившихся в Молдове от коронавируса нового типа превысило 11 тысяч. Такие данные представлены в понедельник утром Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Еще 329 человек вылечились и были выписаны. К настоящему моменту всего 11 тысяч 47 человек излечились от COVID-19", - отметили в Минздраве.

Всего в Молдове лабораторно подтверждено 17 тысяч 814 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 265 - в Приднестровье.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус в медицинский центр COVID-19 в Кишиневе поступили 39 пациентов.

Сейчас из всех заболевших коронавирусом граждан страны, 425 находятся в тяжелом состоянии, 31 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, тысяча 64 человека - в удовлетворительном состоянии.

Среди сотрудников медицинской отрасли за все время COVID-19 заболели 2 тысячи 542 человека, из них - 659 врачей, тысяча 153 медсестры, 508 санитарок, 222 человека из обслуживающего персонала клиник.

Есть и печальная новость: к утру понедельника от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове погибли еще трое пациентов - у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, число скончавшихся достигло 588.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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