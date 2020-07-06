В Кицканском монастыре зафиксировано массовое заражение COVID-19

Массовое тестирование среди монахов было проведено после того, как у двоих из них выявили коронавирус нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл – Sputnik. На 6 июля выявлено 13 фактов заболевания коронавирусной инфекцией людей, постоянно проживающих в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре, расположенном в селе Кицканы.

"После того, как здесь выявили первые два случая, было проведено массовое тестирование. COVID-19 протекает у инфицированных бессимптомно", – сообщили в Оперативном штабе.

Лечение они проходят в Слободзейском карантинном госпитале. Туда же поступили родственники одного из заразившихся священнослужителей, отец и сестра. У них также лабораторно подтвержден коронавирус.

Оставшимся в обители монахам, у которых ПЦР-тесты показали отрицательные результаты, предписано постоянное нахождение в монастыре. Через шесть дней они снова будут протестированы.

Как отметили в Оперштабе, на территории храмового комплекса проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия.

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