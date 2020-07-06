Спасатели помогут приднестровцам справиться с последствиями паводка на Днестре

В населенных пунктах Приднестровья, расположенных близ берега реки, зафиксирован спад воды, однако осталось еще немало затопленных помещений.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл – Sputnik. Днестр возвращается в русло, но после себя оставил много затопленных помещений. С понедельника спасатели будут помогать жителям Приднестровья в откачке оставшейся воды. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе по предотвращению угрозы возникновения паводков.

"Новоднестровская ГЭС снизила сброс воды до 350 кубометров/с, а электростанция в Дубоссарах держит планку в 910 кубометров/с", - рассказали в Оперштабе.

Максимальный спад в 43 сантиметра зарегистрирован в селе Грушка на севере Приднестровского региона. На юге вода почти покинула людские владения.

Пока подтопленными остаются девять домов в селе Меренешты. Уже 6 июля госслужбы планируют вернуть в село подачу электричества и газа.

За выходные роздано порядка 50 продовольственных пакетов.

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