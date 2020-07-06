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река Днестр

Спасатели помогут приднестровцам справиться с последствиями паводка на Днестре

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (62)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30832309/spasateli-pomogut-pridnestrovtsam-spravitsya-s-posledstviyami-pavodka-na-dnestre.html

В населенных пунктах Приднестровья, расположенных близ берега реки, зафиксирован спад воды, однако осталось еще немало затопленных помещений.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл – Sputnik. Днестр возвращается в русло, но после себя оставил много затопленных помещений. С понедельника спасатели будут помогать жителям Приднестровья в откачке оставшейся воды. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе по предотвращению угрозы возникновения паводков.

"Новоднестровская ГЭС снизила сброс воды до 350 кубометров/с, а электростанция в Дубоссарах держит планку в 910 кубометров/с", - рассказали в Оперштабе.

Уровень воды. Архивное фото.
© Sputnik / Александр Янышев
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Максимальный спад в 43 сантиметра зарегистрирован в селе Грушка на севере Приднестровского региона. На юге вода почти покинула людские владения.

Пока подтопленными остаются девять домов в селе Меренешты. Уже 6 июля госслужбы планируют вернуть в село подачу электричества и газа.

За выходные роздано порядка 50 продовольственных пакетов.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (62)

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Теги:
река Днестр, Днестр, паводок, Придестровье


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