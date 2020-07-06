Касается бизнесменов: полномочия Налоговой с января 2021 могут измениться

С января следующего года ряд полномочий Министерства внутренних дел Молдовы перейдет Государственной налоговой службе.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Правительство разработало законопроект, согласно которому Государственную налоговую службу страны наделят дополнительными полномочиями по расследованию и уголовному преследованию за совершение экономических преступлений.

Госсекретарь министерства финансов Дорел Норок заявил в интервью Sputnik Молдова, что на данный момент у Налоговой службы уже есть ряд полномочий по установлению состава преступления, а новые компетенции позволят инспекторам проводить и уголовное следствие по делу.

"Есть 11 типов преступлений, таких, как незаконное ведение предпринимательской деятельности, уход от налогов физических лиц и так далее. Теперь Налоговая служба сможет осуществлять уголовное преследование по экономическим преступлениям, заниматься их расследованием", - сказал чиновник.

Норок уточнил, что расширения штата сотрудников Налоговой службы при этом не произойдет, в составе ведомства создадут специальное подразделение, занимающееся расследованием экономических правонарушений.

Законопроект отправлен на рассмотрение в парламент Молдовы. В случае его принятия депутатами в двух чтениях и промульгации президентом страны, новый закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

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