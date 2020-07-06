"Как после войны": в мэрии обсудили состояние дорог Кишинева после дождей

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Городские службы продолжают работы по уборке и устранению последствий ливня, прошедшего в Кишиневе в субботу вечером. Об этом говорилось на оперативном заседании муниципальных служб, сообщил в своем посте в соцсети примар (мэр) муниципия Ион Чебан.

"В последнее время мы все чаще работаем над устранением последствий проливных дождей. Накануне у нас была необходимость навести порядок: от ливня пострадали многие улицы, были забиты решетки ливневой канализации", - отметил Чебан.

Ливневая канализация столицы не справляется с большим объемом воды, потому что в верхней части города ее попросту нет, и вся вода поступает на улицу Албишоара.

По словам примара, ранее на улице Георге Асаки в ходе ремонта были установлены решетки для так называемой ливневой канализации. Но до улицы Пан Халиппа их проложили лишь для красоты. На самом деле ливневого стока там нет.

"Так работала бывшая администрация Кишинева. Работы по ремонту улицы Асаки были проведены с серьезными нарушениями. В настоящее время мы ищем решения данной проблемы. Это сложный процесс, но я уверен, что мы решим вопрос", - подчеркнул Чебан.

Вскоре будут объявлены тендеры на ремонт бульвара Штефана чел Маре, улиц Иона Крянгэ и 31 августа 1989 года. Также для предотвращения затопления улицы Албишоара будет очищена река Бык, а сама улица отремонтирована уже в этом году.

"Безответственность в проектировании и проведении ремонта улиц в столице создает из года в год одни и те же проблемы, и в результате люди недовольны, а город после каждого проливного дождя выглядит, как после войны", - подчеркнул градоначальник.

В настоящее время ведутся работы на улице Данте Алигьери, которая сильно пострадала от осадков. Гравий, вымытый с нее и попавший на Мунчештское шоссе, был убран. Также продолжается ремонт улицы Николая Тестемицану, на участке между улицами Короленко и Гренобля, а на улице Ион Пеливан завершаются работы по асфальтированию и благоустройству. Ведутся работы по ремонту тротуаров на Московском проспекте и на улице Мирон Костин, где предстоит нанести второй слой асфальта. Также обустраиваются аллеи на улице Мирча чел Бэтрын и тротуары на улице Зелинского.

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