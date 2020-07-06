"Как после войны": в мэрии обсудили состояние дорог Кишинева после дождей

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Городские службы продолжают работы по уборке и устранению последствий ливня, прошедшего в Кишиневе в субботу вечером. Об этом говорилось на оперативном заседании муниципальных служб, сообщил в своем посте в соцсети примар (мэр) муниципия Ион Чебан.
"В последнее время мы все чаще работаем над устранением последствий проливных дождей. Накануне у нас была необходимость навести порядок: от ливня пострадали многие улицы, были забиты решетки ливневой канализации", - отметил Чебан.
Ливневая канализация столицы не справляется с большим объемом воды, потому что в верхней части города ее попросту нет, и вся вода поступает на улицу Албишоара.
"Так работала бывшая администрация Кишинева. Работы по ремонту улицы Асаки были проведены с серьезными нарушениями. В настоящее время мы ищем решения данной проблемы. Это сложный процесс, но я уверен, что мы решим вопрос", - подчеркнул Чебан.
Вскоре будут объявлены тендеры на ремонт бульвара Штефана чел Маре, улиц Иона Крянгэ и 31 августа 1989 года. Также для предотвращения затопления улицы Албишоара будет очищена река Бык, а сама улица отремонтирована уже в этом году.
"Безответственность в проектировании и проведении ремонта улиц в столице создает из года в год одни и те же проблемы, и в результате люди недовольны, а город после каждого проливного дождя выглядит, как после войны", - подчеркнул градоначальник.
В настоящее время ведутся работы на улице Данте Алигьери, которая сильно пострадала от осадков. Гравий, вымытый с нее и попавший на Мунчештское шоссе, был убран. Также продолжается ремонт улицы Николая Тестемицану, на участке между улицами Короленко и Гренобля, а на улице Ион Пеливан завершаются работы по асфальтированию и благоустройству. Ведутся работы по ремонту тротуаров на Московском проспекте и на улице Мирон Костин, где предстоит нанести второй слой асфальта. Также обустраиваются аллеи на улице Мирча чел Бэтрын и тротуары на улице Зелинского.
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