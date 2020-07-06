Чебан: в Кишиневе зарегистрировано пять случаев COVID-19 в детских садах

Генпримар столицы заявил, что эпидемиологическая ситуация в дошкольных учреждениях остается сложной, а решение по открытию детсадов будет принимать Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Вопрос о возобновлении работы детских садов в столице является сложным, так как эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной, а риск инфицирования, как среди детей, так и среди персонала все еще очень высок. Об этом заявил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"В настоящее время у нас зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19 в учебных заведениях, пять из которых в детских садах. Эти учреждения находятся на карантине", - сообщил градоначальник в Facebook.

Генпримар напомнил, что столичная администрация в настоящее время проводит в детских садах столицы ремонтные работы, чтобы они были готовы к открытию, когда на это будет дано разрешение. Было организовано несколько встреч с директорами детских садов, на которых обсуждались механизм открытия дошкольных учреждений в период после окончания пандемии COVID-19, а также меры защиты, которые должны соблюдаться работниками детских садов и их родителями.

По словам Чебана, для 126 учреждений дошкольного образования Кишинева, где обучаются более 32,3 тысячи детей, были закуплены оборудование, дезинфицирующие средства и необходимые материалы на сумму в 4 миллиона 442 тысячи леев.

Решение о возобновлении работы детских садов будет принимать Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, подчеркнул глава столичной администрации.

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