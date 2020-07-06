Чебан: в Кишиневе зарегистрировано пять случаев COVID-19 в детских садах

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Вопрос о возобновлении работы детских садов в столице является сложным, так как эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной, а риск инфицирования, как среди детей, так и среди персонала все еще очень высок. Об этом заявил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"В настоящее время у нас зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19 в учебных заведениях, пять из которых в детских садах. Эти учреждения находятся на карантине", - сообщил градоначальник в Facebook.
По словам Чебана, для 126 учреждений дошкольного образования Кишинева, где обучаются более 32,3 тысячи детей, были закуплены оборудование, дезинфицирующие средства и необходимые материалы на сумму в 4 миллиона 442 тысячи леев.
Решение о возобновлении работы детских садов будет принимать Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, подчеркнул глава столичной администрации.
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