Чебан разъяснил скандал вокруг рынка "Дельфин" в столичном секторе Буюканы

Градоначальник рассказал, что будет в случае, если администратор рынка, который является его частным собственником, все-таки закроет "Дельфин".

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Администратор рынка "Дельфин" решил закрыть его в знак протеста из-за того, что примэрия (мэрия) потребовала эвакуировать незаконно установленные киоски на тротуаре возле рынка по улице Алба Юлия. Об этом написал примар столицы Ион Чебану в своем посте в соцсети.

"Многие экономические агенты в столице привыкли игнорировать правила и законы, установленные в той или иной области, и пытаются шантажировать муниципалитет", - отметил градоначальник.

По его словам, администратор решил закрыть рынок, но при этом запросил у торговцев, работающих там, завышенную стоимость арендной платы.

В связи с конфликтной ситуацией вокруг рынка Чебан решил уточнить факты. Так он пояснил, что решение о закрытии "Дельфина" в секторе Буюканы принадлежит исключительно его владельцу, поскольку это частный торговый объект.

"Если экономический агент намеревается построить в этом месте многоквартирный дом, мы не позволим это сделать. Шантаж не пройдет. Все должны работать по единым правилам", - пояснил он.

Примар также сказал, что будут определены другие места в секторах для торговцев, которые хотят продавать свою продукцию. В связи с этим в Проекте по модернизации центрального рынка предусмотрено создание филиалов во всех секторах столицы.

Цветочные киоски, расположенные на улице Алба Юлия, у которых истек срок действия разрешительных документов, будут эвакуированы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova