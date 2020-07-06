Без чувства времени и наперекор опасности: врачи из Каушан борются с COVID-19

Районная больница в Каушанах стала одной из первых, которую задействовали в борьбе с пандемией коронавируса. С 28 марта в это медучреждение начали помещать пациентов с COVID-19. Как теперь там работают медики, рассказал реаниматолог Ион Чобану.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Ион Чобану - выпускник медицинского колледжа Бендер и Медуниверситета Кишинева. Он - в медицине уже более 35 лет и уже давно трудится на передовой. Специалист рассказал, как в настоящее время организована деятельность медучреждений.

По словам Чобану, в районных больницах любой кризис в области здравоохранения ощущается острее из-за небольшого количества медперсонала, ведь если будет несколько заражений среди сотрудников, то есть риск, что больницу закроют.

Ежедневные сложности

По словам Чобану, повседневная работа в больнице сильно изменилась. Теперь в течение суток ему необходимо несколько раз посещать изолированный блок медучреждений, куда поместили зараженных коронавирусом. Всех пациентов нужно осматривать, при этом медики вынуждены с головы до ног облачаться в защитные костюмы.

Помимо халата и перчаток медперсонал надевает по две пары защитных сапог до колен, сверху прикрывает голову защитной тканью, далее наносится строительный клей и на него крепят две маски.

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При температуре порядка 30 градусов по Цельсию эта экипировка сильно усложняет задачу.

"Терпим, потому что другого выхода нет. За нашими спинами нет никого. Жара на улице сильно изнуряет, особенно медперсонал, который вынужден проводить в экипировке по шесть часов. Мы скованны слоями защиты. Пот течет ручьями. А стакан воды стоит часами, иногда и не доходим до него", - рассказал Чобану.

Лечение коронавируса

Как объяснил врач, коронавирус нового типа поражает не только легкие, но и всю иммунную систему, а также головной мозг, сердце, почки и другие органы. Особенно тяжело переносят вирус пациенты с хроническими заболеваниями.

О переживаниях врачей

"Терапия с помощью аппарата искусственной вентиляции легких необходима тогда, когда развивается респираторная недостаточность. Кислород не может дойти до мозга, почек, печени и других жизненно важных органов", - пояснил специалист.

Как рассказал Чобану, большинство медработников в период пандемии находятся в сложном эмоциональном состоянии.

"В крови у нас уже есть иммунитет к стрессовым периодам, но эта волна пациентов действительно повлияла на нас, потому что эта инфекция - что-то новое, неизвестное. Это вызывает некоторое чувство беспокойства", - добавил медик.

Кстати, у Чобану много хобби, которым он предпочитал уделять свое свободное время. Врач любит читать, но сейчас от усталости засыпает, едва взяв в руки книгу. Остались в прошлом и другие способы провести время – общение с друзьями, походы в спортзал.

"Поначалу я испытывал страх, что тоже могу заразиться. Задавался вопросом: "что же тогда делать?". Затем поток пациентов забрал все внимание. Я потерял чувство времени, притупился инстинкт самосохранения. Можно сказать, что в какой-то момент мне стало спокойнее на душе", - сказал Чобану.

Медик сожалеет о том, что некоторые люди до сих пор не верят в существование коронавируса. Чобану подчеркнул, что врачи действительно борются с этой инфекцией, а некоторые специалисты вынуждены по два месяца не появляться дома. Многим необходимо оставаться на карантине в стенах больниц, чтобы не заразить близких.

В больнице Каушан уже прошли лечение от COVID-19 порядка 200 человек.

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