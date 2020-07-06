В столице мужчина ворвался в центр защиты жертв насилия с ножом и молотком

На допросе в полиции пьяный задержанный, который выломал дверь и напал на сотрудника центра, заявил, что хотел повидаться с женой и ребенком.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 22-летнего уроженца Страшенского района, который ворвался в пьяном виде в Центр оказания помощи жертвам бытового насилия и напал на персонал учреждения.

По сообщению столичного управления полиции, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выломал дверь упомянутого учреждения на улице Буребиста и напал на 48-летнего сотрудника центра. На место происшествия выехала оперативная группа, которая задержала агрессора.

При обыске у мужчины были обнаружены нож и молоток.

В ходе уголовного разбирательства нападавший признал свою вину.

В настоящее время он находится под следствием по обвинению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах. По действующему уголовному законодательству ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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