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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

В столице мужчина ворвался в центр защиты жертв насилия с ножом и молотком

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30834969/v-stolitse-muzhchina-vorvalsya-v-tsentr-zaschity-zhertv-nasiliya-s-nozhom-i-molotkom.html

На допросе в полиции пьяный задержанный, который выломал дверь и напал на сотрудника центра, заявил, что хотел повидаться с женой и ребенком.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 22-летнего уроженца Страшенского района, который ворвался в пьяном виде в Центр оказания помощи жертвам бытового насилия и напал на персонал учреждения.

По сообщению столичного управления полиции, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выломал дверь упомянутого учреждения на улице Буребиста и напал на 48-летнего сотрудника центра. На место происшествия выехала оперативная группа, которая задержала агрессора.

При обыске у мужчины были обнаружены нож и молоток.

В ходе уголовного разбирательства нападавший признал свою вину.

В настоящее время он находится под следствием по обвинению в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах. По действующему уголовному законодательству ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Теги:
бытовое насилие


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