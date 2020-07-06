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Примэрия Кишинева

Муниципальный советник Кишинева оказался в больнице с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1500)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30835473/munitsipalnyy-sovetnik-chisinau-okazalsya-v-bolnitse-s-covid19.html

Кишиневский мунсоветник Николай Русол после госпитализации с коронавирусом находится в стабильном состоянии.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Муниципальный советник от Партии коммунистов Николай Русол оказался в больнице после проведения теста на COVID-19, который дал положительный результат.

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В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова Русол заявил, что чувствует себя удовлетворительно, у него нет температуры и в целом заболевание протекает бессимптомно. После проведения теста он немедленно сообщил представителям муниципального совета Кишинева (МСК) и примэрии (мэрии) о результате теста.

Назначенное на вторник, 7 июля заседание столичного мунсовета было перенесено на четверг, 9 июля, сообщил для Sputnik Молдова источник в примэрии Кишинева. Решение о переносе заседания было принято постоянным бюро МСК.

К утру понедельника количество излечившихся в Молдове от коронавируса нового типа превысило 11 тысяч, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове лабораторно подтверждено 17 тысяч 814 случаев инфицирования COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1500)

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Теги:
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