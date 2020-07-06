Им закон не писан: пограничники задержали на рубежах Молдовы браконьеров

Некоторые рыболовы в Молдове идут на ухищрения, нарушая пограничный режим и расставляя сети на водоемах, расположенных на государственных рубежах страны.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Серию задержания браконьеров провели сотрудники Пограничной полиции страны за последние три дня. В первом эпизоде была обнаружена лодка на озере в заповеднике "Нижний Прут", а на берегу припаркованный микроавтобус. Нарушителя закона задержали с поличным - при нем обнаружили сеть в 1 тысячу 350 метров и 370 выловленных рыб.

Второй эпизод браконьерства произошел близ села Слобозия Маре на озере Белеу. Там молдавские пограничники задержали троих мужчин, при них обнаружили сеть длиной в 1 тысячу метров и 299 рыб.

В третьем случае браконьер также рыбачил в прибрежных водах пограничной рек Прут. При нем обнаружили стометровую сеть. Но улов 23-летнего молодого человека оказался небольшим - всего 29 рыб.

В отношении всех нарушителей пограничного режима была применена штрафная санкция в соответствии со статьей 322 Кодекса об административных правонарушениях. Все обязаны выплатить государству по 12 условных единиц (600 леев).

Действия браконьеров также предстоит квалифицировать сотрудникам Государственной экологической инспекции.

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