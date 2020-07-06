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Lev Berg

В Приднестровье появится центр Русского географического общества

© Sputnik / Давид Шоломович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30837422/v-pridnestrove-poyavitsya-tsentr-russkogo-geograficheskogo-obschestva.html

Инициатива открытия такого центра была выдвинута еще в прошлом году. Возникла она в связи с тем, что выдающийся ученый-географ Лев Берг является уроженцем приднестровского города Бендеры.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл – Sputnik. В Приднестровье откроется центр Русского географического общества (РГО). Такую инициативу в свое время выдвинул Бендерский городской Совет народных депутатов, и она была поддержана Всероссийской общественной организацией РГО.

"В фондах РГО находится большой корпус документов, связанных с деятельностью выдающегося ученого, уроженца города Бендеры Льва Берга – личные вещи, карты экспедиций, авторская автобиография, фотографии, а также книги, посвященные его жизни", - пояснили в Совете.

Лев Берг
© Sputnik / Давид Шоломович
В Бендерах откроют музей, посвященный знаменитому ученому Бергу
В 2019 году между Русским географическим обществом и Бендерским городским Советом уже была достигнута договоренность о передаче значительной части материалов, относящихся к деятельности академика Льва Берга, для экспозиций в городском музее и теоретическом лицее, которому присвоено имя академика.

Центр намереваются открыть на базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.

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Теги:
Лев Берг, Приднестровье


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