Программой Prima Casa воспользовались несколько тысяч семей

Общий объем кредитов для приобретения жилья превысил 2 миллиарда леев, а государственных гарантий один миллиард леев.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. До сих пор посредством программы Prima Casa были приобретены более 4 тысяч квартир и трехсот домов, сообщили в пресс-службе министерства финансов.

В ведомстве рассказали, что общий объем банковских кредитов составляет порядка 2,246 миллиарда леев, а общая сумма государственных гарантий — 1,123 миллиарда леев.

Из общего количества бенефициаров — 3 тысячи 134 являются семьями, еще тысяча 343 — это молодые люди, которые не состоят в браке. Средний возраст заемщиков 31,2 года. Кроме того, из общего количества бенефициаров 651 пользует программой Prima Casa 2, 1732 — Prima Casa 3, еще 363 — Prima Casa 4.

Средняя площадь жилья составляет 60,01 квадратных метра, а средняя стоимость — 595,23 тысячи леев. За все время в рамках программы было приобретено 4 тысячи 131 квартира и 346 домов.

Участником правительственной программы "Prima Casă" может стать любой гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, который официально трудоустроен в государственном учреждении или частной компании. Гражданину также необходимо подтвердить, что доход он получает из официальных источников.

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