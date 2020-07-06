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Ипотечный кредит

Программой Prima Casa воспользовались несколько тысяч семей

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30837444/programmoy-prima-casa-vospolzovalis-neskolko-tysyach-semey.html

Общий объем кредитов для приобретения жилья превысил 2 миллиарда леев, а государственных гарантий один миллиард леев.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. До сих пор посредством программы Prima Casa были приобретены более 4 тысяч квартир и трехсот домов, сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Ключи в дверном замке
© Sputnik / Сергей Пятаков
Кредиты на жилье по программе Prima Casa: что изменится в 2020 году
В ведомстве рассказали, что общий объем банковских кредитов составляет порядка 2,246 миллиарда леев, а общая сумма государственных гарантий — 1,123 миллиарда леев.

Из общего количества бенефициаров — 3 тысячи 134 являются семьями, еще тысяча 343 — это молодые люди, которые не состоят в браке. Средний возраст заемщиков 31,2 года. Кроме того, из общего количества бенефициаров 651 пользует программой Prima Casa 2, 1732 — Prima Casa 3, еще 363 — Prima Casa 4.

Средняя площадь жилья составляет 60,01 квадратных метра, а средняя стоимость — 595,23 тысячи леев. За все время в рамках программы было приобретено 4 тысячи 131 квартира и 346 домов. 

Участником правительственной программы "Prima Casă" может стать любой гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, который официально трудоустроен в государственном учреждении или частной компании. Гражданину также необходимо подтвердить, что доход он получает из официальных источников.

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