Молдавских педагогов переводят на "удаленку" - всех обучат навыкам IT

Министерство образования запустило масштабную кампанию - тысячи педагогов республики повысят свои навыки владения компьютером и современными приложениями, позволяющими вести обучение детей и молодежи удаленно.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Эксперты из России, Румынии, США и отечественные специалисты обучат молдавских педагогов гимназий, лицеев и колледжей навыкам IT-технологий. В стране под эгидой Министерства образования культуры и исследований стартовала масштабная кампания "Обучение онлайн".

Глава Минобразования Игорь Шаров поблагодарил педагогов за верность долгу, профессионализм и энтузиазм, с которым они подошли к возможности повысить квалификацию.

"Обучение онлайн" - довольно амбициозный проект, который очень важен сейчас. Порядка 27 тысяч 400 педагогов в республике смогут использовать современные технологии в образовании, созданные на базе единой платформы educatieonline.md", - заявил Шаров.

Пользоваться услугами новой онлайн-платформы смогут в полной мере и дети с ограниченными возможностями, постоянно обучающиеся на дому. Таких гимназистов и лицеистов в Молдове 9 тысяч 874 человека.

В случае продолжения удаленного обучения с 1 сентября 2020 года 331 тысяча учеников могут продолжить получать знания удаленно на основе унифицированной онлайн-площадки. Здесь будут собраны все 3D-учебники и пособия, которыми сможет воспользоваться каждый ребенок или студент колледжа. Первый этап обучения учителей навыкам IT будет проходить вплоть до 12 июля.

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