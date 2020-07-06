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Известный молдавский наист в память о Морриконе: его музыка на века

© AP Photo / Gregorio Borgia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30839224/izvestnyy-moldavskiy-naist-v-pamyat-o-morrikone-ego-muzyka-na-veka.html

Музыкант Константин Москович рассказал о том, в чем достояние великого наследия композитора, и признался, что сам учился на его произведениях.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Известный молдавский музыкант, народный артист Молдовы Константин Москович рассказал о том, что Эннио Морриконе, о смерти которого стало известно 6 июля, - особое явление в мировой музыкальной культуре, а его сочинения останутся на века.

"Красивая и драматичная музыка, написанная маэстро к фильмам, известна во всем мире. Я, как и многие музыканты, воспитывался на его прекрасных композициях", - признался наист.

Эннио Морриконе
© AFP 2020 / HEIKKI SAUKKOMAA
Эннио Морриконе умер в итальянской клинике
По его словам, музыка Морриконе является ярким примером того, как можно использовать в симфонической обработке народный инструмент, в частности, най. Именно этот музыкальный инструмент солирует в одной из самый знаменитых композиций к фильму "Однажды в Америке", которую исполнил Георгий Замфир.

"Эта композиция стала лейтмотивом всей киноленты. Она сопровождает героев, которые проживают в картине большую жизнь – от самых юных лет и до седых волос", - напоминает он.

По мнению Московича, музыка Морриконе – запоминающаяся, более того, она помогает запомнить и сам фильм, отдельные его моменты, потому что гармонично вплетается в кинофабулу, давая возможность кинорежиссерам наиболее точно и пронзительно выразить состояние героев и передать глубинные смыслы картины.

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Теги:
композитор, музыка, Константин Москович


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