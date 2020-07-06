Президент Молдовы обещал оказать поддержку Дому-музею А.С. Пушкина в Кишиневе

Уникальный культурно-исторический объект предполагается отреставрировать к сентябрю, когда будет отмечаться 200-летие приезда великого русского классика в Кишинев.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с новым директором кишиневского Дома-музея А.С. Пушкина Вадимом Дрелинским. В беседе участвовал также муниципальный советник Александр Одинцов.

"Обещал оказать всестороннюю поддержку Дому-музею, который является еще и важным связующим звеном между народами и культурами Молдовы и России, - отметил в своем посте в соцсети Додон.

Как сообщил президент, на встрече обсудили текущие вопросы, касающиеся нормального функционирования этого уникального в своем роде культурно-исторического объекта.

"Самая важная задача на сегодняшний день – скорейшее и качественное проведение ремонтных и реставрационных работ, которые планируется закончить к сентябрю, когда мы будем отмечать 200-летие начала бессарабской ссылки великого русского поэта", - пояснил глава государства.

Додон также приветствовал договоренность, достигнутую недавно кишиневским Домом-музеем с аналогичным учреждением из Санкт-Петербурга. Коллеги из северной столицы России также обещали оказать посильную помощь.

Президент России Владимир Путин в конце 2019 года выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе.

Недавно подтвердил факт того, что Россия намерена выделить средства на восстановление этого культурно-исторического объекта и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Российский дипломат сказал об этом во время недавней встречи с новым директором Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе.

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