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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове подтверждены 92 новых случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1500)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200706/30840133/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-92-novykh-sluchaya-covid-19.html

Общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 17 тысяч 906.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 92 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них семь — в Приднестровье, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Из общего количества зарегистрирован один случай "импорта" инфекции из России.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 17 тысяч 906.

Шкаф с игрушками в детском саду
© Sputnik / Варвара Гертье
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По данным ведомства, за последние сутки были проведены 735 тестов, в том числе 557 первичных.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 4 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у двух медсестер и двух работников из вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 11 тысяч 47 человек.

Также в Минздраве сообщили еще о семи случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 595.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1500)

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Теги:
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