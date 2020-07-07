В Молдове "желтый код": о чем предупреждают синоптики

В стране действуют сразу два предупреждения - "желтый код" метеоопасности, а другой - гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

Предупреждение будет действовать 7 июля с 11.00 до 22.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду (50-70 километров в час)", - говорится в сообщении синоптиков.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В стране до 8 июля продолжает действовать и "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участках между Дубоссарами и селом Талмаза, а также между Унгенами и селом Брынза.

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