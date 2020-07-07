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Спасатели принимают меры по предотвращению наводнений

Спасатели продолжают укреплять дамбы для борьбы с паводками

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (63)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200707/30845082/spasateli-prodolzhayut-ukreplyat-damby-dlya-borby-s-pavodkami.html

Угроза наводнения все еще не миновала, на ряде низинных участков вдоль рек Прут и Днестр вода подтопила луга.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Спасатели продолжают укреплять плотины в зонах, которым грозит затопление из-за подъема воды в реках Прут и Днестр.

За минувшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны с местными жителями и представителями органов публичной власти работали на плотинах в селах Кантемирского, Унгенского и Ниспоренского районов.

В селе Гиолтосу были задействованы восемь единиц техники для поднятия защитной дамбы на 40 сантиметров. В районе Унгены уровень плотины был поднят на участке протяженностью 250 метров.

В селе Мэкэрешть откачали воду с затопленных лугов, чтобы предотвратить риск затопления полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а местная дамба была поднята на участке длиной более 500 метров.

Продолжалось укрепление плотины и в селе Грозешть Ниспоренского района, где было уложено 140 мешков с песком.

В течение вторника спасатели будут работать в пойме реки Прут, близ населенных пунктов, которые находятся в зоне риска.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (63)

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Теги:
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