Спасатели продолжают укреплять дамбы для борьбы с паводками

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Спасатели продолжают укреплять плотины в зонах, которым грозит затопление из-за подъема воды в реках Прут и Днестр.
За минувшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны с местными жителями и представителями органов публичной власти работали на плотинах в селах Кантемирского, Унгенского и Ниспоренского районов.
В селе Гиолтосу были задействованы восемь единиц техники для поднятия защитной дамбы на 40 сантиметров. В районе Унгены уровень плотины был поднят на участке протяженностью 250 метров.
В селе Мэкэрешть откачали воду с затопленных лугов, чтобы предотвратить риск затопления полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а местная дамба была поднята на участке длиной более 500 метров.
Продолжалось укрепление плотины и в селе Грозешть Ниспоренского района, где было уложено 140 мешков с песком.
В течение вторника спасатели будут работать в пойме реки Прут, близ населенных пунктов, которые находятся в зоне риска.
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