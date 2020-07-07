Прокуратура завершила следствие по громкому делу о смертельном ДТП в столице

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Прокуратура столицы объявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению водителя, который два месяца назад спровоцировал автокатастрофу на пересечении оживленных транспортных магистралей Кишинева, в результате которой погибли двое человек и были ранены еще трое.
В результате водитель и пассажир такси скончались, а еще трое человек получили ранения.
Сразу после происшествия водитель Audi был задержан и впоследствии арестован. На протяжении всего уголовного расследования он отрицал свою вину и отказывался сотрудничать с прокуратурой.
Однако 6 июля он признал себя виновным, и дело направили в суд.
За подобное преступление законодательство предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
Трагедия вызвала большой резонанс
Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.
Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению. Проект был передан на рассмотрение в парламент.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>