Прокуратура завершила следствие по громкому делу о смертельном ДТП в столице

Водитель Audi, проехавший на красный свет, признал себя виновным в совершении ДТП, которое повлекло за собой смерть двоих человек.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Прокуратура столицы объявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению водителя, который два месяца назад спровоцировал автокатастрофу на пересечении оживленных транспортных магистралей Кишинева, в результате которой погибли двое человек и были ранены еще трое.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 мая 2020 года, когда обвиняемый, находившийся за рулем Audi, проигнорировал красный сигнал светофора на пересечении улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре, и врезался в такси, которое ехало по перекрестку. Удар оказался такой силы, что произошло столкновение с еще одним автомобилем.

В результате водитель и пассажир такси скончались, а еще трое человек получили ранения.

Сразу после происшествия водитель Audi был задержан и впоследствии арестован. На протяжении всего уголовного расследования он отрицал свою вину и отказывался сотрудничать с прокуратурой.

Однако 6 июля он признал себя виновным, и дело направили в суд.

За подобное преступление законодательство предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Трагедия вызвала большой резонанс

Предполагалось, что ДТП произошло из-за незаконных гонок. Автокатастрофа, повлекшая смерть двоих людей в центре Кишинева, стала резонансным делом. Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных.

Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению. Проект был передан на рассмотрение в парламент.

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