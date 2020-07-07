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Врачи в защитных костюмах

COVID-19 в Молдове: излечилось более 11,2 тысячи человек

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200707/30845424/covid19-v-moldove-izlechilos-bolee-112-tysyachi-chelovek.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых подтвердился коронавирус, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. К утру вторника количество излечившихся в Молдове от коронавируса нового типа достигло 11 тысяч 241. Такие данные представлены во вторник Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Еще 194 человека вылечились и были выписаны. К настоящему моменту всего 11 тысяч 241 человек излечились от COVID-19", - отметили в Минздраве.

За минувшие сутки с подозрением на эту инфекцию в медицинский центр COVID-19 в Кишиневе поступили 69 пациентов.

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Всего в Молдове лабораторно подтверждено 17 тысяч 906 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 272 - в Приднестровье. В настоящее время 391 пациент находится в тяжелом состоянии, в том числе 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные - в удовлетворительном состоянии.

Среди сотрудников медицинской отрасли всего заболели 2 тысячи 546 человек, из них - 659 врачей, тысяча 155 медсестер, 508 санитарок, 224 человека из обслуживающего персонала клиник.

Также зарегистрировано еще три летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, число скончавшихся достигло 598.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. Он действителен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)

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