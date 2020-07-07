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Молдовы нет в списке стран, чьих граждан без ограничений пускают в Румынию

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200707/30845679/moldovy-net-v-spiske-stran-chikh-grazhdan-bez-ogranicheniy-puskayut-v-rumyniyu.html

В обновленный список, составленный властями Румынии, вошли 32 государства ЕС и Европейского экономического пространства, а также 12 третьих стран.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии опубликовал обновленный список стран "зеленой зоны", граждане которых могут въезжать в Румынию без соблюдения обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Для граждан Молдовы сохраняются ограничения на въезд в большинство стран ЕС

В "зеленый" список румынские власти включили 32 государства Европейского союза и Европейского экономического пространства, а также 12 третьих стран.

Республика Молдова не попала в этот список, так как уровень распространения коронавирусной инфекции не соответствует критериям, установленным уполномоченными органами Румынии.

Государства, граждане которых освобождаются от обязательного режима самоизоляции, определяются на основе совокупного показателя новых случаев COVID-19 за последние 14 дней в пересчете на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию в медицинский центр COVID-19 в Кишиневе поступили 69 пациентов.

Всего в Молдове лабораторно подтверждено 17 тысяч 906 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1504)

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Теги:
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