Глава КС объяснила вердикт инстанции по выборам

Домника Маноле отметила, что основной закон явно и абсолютно запрещает роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента и не предполагает исключений.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле объяснила решение инстанции о невозможности роспуска парламента в последние шесть месяцев мандата президента страны.

Говоря о возможности роспуска законодательного органа в последние шесть месяцев мандата президента Молдовы, Маноле напомнила о решении инстанции, принятом в 2015 году, которое давало процедуре "зеленый свет", если формирование правительства оказалось невозможным в течение трех месяцев. "Однако эта интерпретация 2015 года касается только ситуации, когда президент был избран парламентом. Таким образом, эта интерпретация уже недействительна, потому что глава государства избирается всенародным голосованием", - пояснила Маноле.

По ее словам, в нынешнем контексте, когда президент избирается всенародным голосованием, а также в контексте необходимости сохранения непрерывности деятельности государственных структур, и во избежание наложения парламентской и президентской электоральных кампаний применим запрет на роспуск законодательного органа в последние шесть месяцев мандата главы республики. Это, как отметила глава КС, предусмотрено статьей 85 п.4 Конституции.

"Основной закон явно и абсолютно запрещает роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента и не предполагает исключений", - подчеркнула председатель инстанции.

Также Маноле подчеркнула, что президент вправе уходить в отставку, если считает нужным, даже учитывая невозможность роспуска парламента в последние шесть месяцев мандата главы государства.

"Президента нельзя обязать исполнять мандат против своей воли. В случае, если он объявляет об отказе, его полномочия переходят, согласно положениям статьи 91 Конституции, спикеру парламента или премьеру. В случае отставки функция президента не прерывается", - пояснила председатель инстанции.

Что касается "невозможности организации парламентских и президентских выборов (ординарных или досрочных) в тот же период", то, как отметила Маноле, "разделение власти предполагает, что избранные народом публичные институты должны быть сформированы так, чтобы предотвратить их униформизацию".

"Это ведет к запрету наложения парламентской электоральной кампании на президентскую. Такой сценарий станет неконституционным", - отметила глава КС.

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Таким образом, как отметила глава КС, инстанция постановила:

на основании статьи 85 Конституции запрещен при любых обстоятельствах роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента Молдовы;

на основании статей 85 и 90 Конституции запрещен роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента РМ, в случае, когда в этот период глава государства уходит в отставку, и выполняются условия для роспуска парламента;

на основании статей 61, 78, 85 и 90 Конституции запрещается проведение парламентских и президентских выборов ординарных или досрочных в тот же период;

на основании статей 2 п.1, 38, 61, 78, 85 и 90 Конституции разрешается одновременное проведение двух выборов в тот же период, за исключением парламентских и президентских, ординарных или досрочных.

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