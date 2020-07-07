Полный список молдавских КПП, открытых для передвижения: что нужно знать

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Костешты-Стынка на молдавско-румынской границе возобновит работу с 08.00 среды, 8 июля. Такое решение принято таможенными и пограничными структурами республики.

"Таким образом, с завтрашнего дня будет восстановлено движение через указанный КПП как для пассажиров, так и для грузов, но при условии соблюдения определенных ограничений, введенных во время пандемии", - отмечено в сообщении Погранполиции.

Количество пунктов пересечения границы, открытых для передвижения, увеличилось до 24.

На границе с Румынией работают следующие КПП:

Леушены-Албица (автомобильный / международный);

Скулень-Скулень (автомобильный / международный);

Костешты-Стынка (автомобильный / международный, возобновит работу с 8 июля);

Унгены-Яссы (железнодорожный / международный);

Джурджулешты-Галац (автомобильный / международный);

Джурджулешты-Галац (железнодорожный / международный);

Международный свободный порт Джурджулешты (речной, автомобильный / международный);

На границе с Украиной открыты следующие КПП:

Атаки-Могилев-Подольский (автомобильный / международный);

Тудора-Староказачье (автомобильный / международный);

Паланка-Маяки-Удобное (автомобильный / международный);

Мирное-Табаки (автомобильный / международный);

Бричаны-Росошаны (автомобильный / международный);

Крива-Мамалыга (автомобильный / международный);

Крива-Мамалыга (железнодорожный / международный);

Джурджулешты-Рени (автомобильный / международный);

Джурджулешты-Рени (железнодорожный / международный);

Окница-Сокиряны (автомобильный / международный);

Окница-Сокиряны (железнодорожный / международный);

Ларга-Кельменцы (автомобильный / международный);

Ларга-Кельменцы (железнодорожный / международный);

Вэлчинец-Могилев-Подольский (железнодорожный / международный);

Етулия-Фрикацей (железнодорожный / международный);

Басарабяска-Серпиново (автомобильный / международный);

Первомайск – Кучурганы (автомобильный / международный).

"Пограничная полиция и Таможенная служба призывают участников трансграничного движения информироваться только из официальных источников об условиях пересечения границы в странах назначения, включая транзит", - отметили в Погранполиции.

Правила пересечения границы

До 15 июля в Молдове действует запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Кому не нужно придерживаться режима самоизоляции

Исключение составляют: члены семей граждан Молдовы в случае предоставления соответствующих документов; граждане, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный ему, выданный властями; лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом; дипломатический или консульский персонал, аккредитованный в Молдове, сотрудники международных организаций, а также члены их семей или персонал, который может оказать гуманитарную помощь; транзитные пассажиры, в том числе, репатриированные при консульской защите лиц (с предоставлением всех необходимых документов); лица, путешествующие по причинам, связанным с состоянием здоровья, включая сопровождающих лиц, в зависимости от обстоятельств - с представлением подтверждающих документов; люди, путешествующие по гуманитарным соображениям - при наличии подтверждающих документов; трансграничные работники; водители и персонал, обслуживающий транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, экипажи самолетов / кораблей и бригады железнодорожных составов.

В сообщении Погранполиции, размещенном на официальном сайте ведомства, указано, что граждане, которые пересекают границу, при въезде в Молдову в обязательном порядке должны заполнить и подписать эпидемиологическую анкету, а также декларацию о персональной ответственности за соблюдение самоизоляции на период 14 дней.

"До 15 июля 2020 года запрещен выезд из Молдовы лицам, находящимся в режиме самоизоляции", - отмечено в сообщении структуры.

Если нет клинических признаков респираторной инфекции или лихорадки, не обязаны заполнять и подписывать Декларацию о персональной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней следующие категории лиц:

водители и персонал, обслуживающий транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, экипажи самолетов / кораблей и бригады железнодорожных составов;

лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающих лиц, в зависимости от обстоятельств (с представлением подтверждающих документов);

зачисленные в образовательные учреждения других стран школьники / студенты, которые должны сдать тесты или экзамены в конце учебного цикла средней школы / лицея / высшего образования - после представления подтверждающего документа;

лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом;

трансграничные работники;

дипломатический или консульский персонал, аккредитованный в Молдове, сотрудники международных организаций, а также члены их семей или персонал, который может оказать гуманитарную помощь;

транзитные пассажиры; © Photo : Miroslav Rotari. Президент объяснил, что ждет жителей страны после 15 июля

граждане, которым не авторизировали въезд в соседние страны (Румыния или Украина) через автомобильные пункты пропуска (на основе решения, выданного пограничными властями соседнего государства).

Правила въезда в Молдову: нужно ли соблюдать 14-дневный режим самоизоляции>>>

Транзит территории Молдовы

Согласно тому же сообщению Погранполиции, пересечение территории республики проводится напрямую без остановок через следующие полосы, установленные между пунктами пересечения государственной границы:

Джурджулешты-Галац, автомобильный – Дурджулешты-Рени, автомобильный; Международный аэропорт Кишинева, авиа – Леушены-Албица, автомобильный; Международный аэропорт Кишинева, авиа – Тудора-Староказачье, автомобильный; Международный аэропорт Кишинева, авиа – Паланка-Маяки-Удобное, автомобильный.

"В случае транзита будет выдан документ о маршруте и необходимом времени, отведенном на выезд с территории Молдовы. Это время ограничено настолько, насколько требуется для того, чтобы попасть на КПП для выезда из страны", - добавили в Погранполиции.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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