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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

В Молдове подтверждены 235 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1506)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200707/30850457/v-moldove-podtverzhdeny-235-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 18 тысяч 141.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Еще 235 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Из них 3 в приднестровском регионе, еще в 4 случаях вирус был завезен в страну. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты во вторник. 

Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса.
© Ruptly
Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса

За минувшие 24 часа проведены 1647 тестов, при этом повторно - 607. 

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 15 медработников: 5 врачей и 9 медсестер, еще в одном случае речь идет о сопутствующем персонале.  

Общее число выздоровевших достигло 11 тысяч 241, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 603. К вечеру вторник были зафиксированы еще 5 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1506)

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