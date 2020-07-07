Обвиняемый экс-прокурор потребовал отвода генпрокурора: что решила ВСП

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Бывший работник Антикоррупционной прокуратуры Роман Статный, который обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, потребовал отвода генерального прокурора Александра Стояногло. Высшая судебная палата в запросе отказала.

В заявлении бывший прокурор указал, что Стояногло нарушил принцип презумпции невиновности, так как несколько раз высказывался публично об этом уголовном деле.

Судьи, впрочем, с доводами обвиняемого не согласились. Коллегия обратила внимание на то, что прокурор может быть отозван только в том, случае если участвует в расследовании или лично ведет уголовное преследование.

"Заявление не содержит фактов, которые могли бы подтвердить какое-либо участие или процессуальный статус генерального прокурора в этом уголовном деле", - гласит решение суда.

Кроме того, из документа следует, что обвиняемый не указал в ходатайстве, какие действия Стояногло противоречат уголовно-процессуальным нормам.

В итоге, уголовная судейская коллегия отклонила запрос об отводе генерального прокурора.

Бывший прокурор антикоррупционной прокуратуры проходит обвиняемым по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группы.

Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки агропродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.

В 2018 году, когда антикоррупционная прокуратура незаконно возбудила уголовное дело на гражданина России, все его имущество было отчуждено, в то время как он находился под предварительным арестом в Кишиневе, а документы о передаче имущественных прав были подписаны в здании кишиневского суда, расположенного в секторе Буюканы, а также в офисах антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов из Швейцарии на счета одного из банков Приднестровья.

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