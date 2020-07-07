Эксклюзив: очевидец о взрыве на Ботанике - подробности происшествия

Мужчина, погибший в результате взрыва, - 40-летний водитель "скорой". Он работал в Центре матери и ребенка в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Пожилая женщина, проживающая в многоквартирном доме, во дворе которого во вторник произошел взрыв, рассказала корреспонденту Sputnik подробности происшествия, которые полиция пока еще не подтвердила.

Что известно о мужчине, который погиб в результате взрыва

Мужчина, погибший в результате взрыва, - 40-летний водитель "скорой". Он работал в Центре матери и ребенка в Кишиневе. По словам собеседницы корреспондента, он был женат, а его супруга якобы заключена в тюрьму за убийство. У пары, как отметила женщина, не было детей.

"Это был спокойный человек, которому не повезло", - сказала соседка.

Мужчина жил в доме, во дворе которого произошел взрыв. Он вышел на улицу и присел на скамейку отдохнуть.

© Sputnik / Полиция на месте взрыва на Ботанике

Судмедэксперты, которые осматривали тело погибшего, до настоящего времени не предоставили какие-либо подробности. Также правоохранительные органы не заявляют о том, в результате чего произошел взрыв. То, что это была граната, - предположения свидетелей происшествия.

Кто мог совершить взрыв

По мнению очевидицы происшествия, подорвать гранату мог молодой человек в возрасте 20-23 лет. Он был женат, но развелся. У него нет детей. По словам собеседницы, у этого молодого человека были проблемы с законом - якобы он отсидел за убийство (информация не подтверждена сотрудниками правоохранительных органов, остается на уровне предположений).

Женщина видела, что после взрыва он был весь в крови и плакал от боли, сожалея о том, что сделал: "Боже, что случилось, что я сделал". Эти слова и заставили женщину предположить, что именно этот молодой человек и совершил взрыв. Сразу после произошедшего молодого человека доставили в больницу.

Как все произошло

Собеседница отметила, что, возвращалась домой, она увидела, как молодой человек, который, по ее мнению, совершил взрыв, вместе с другим мужчиной спускались в подвал дома. Спустя полчаса, как отметила женщина, они вышли на улицу и сели на скамейку напротив водителя скорой. Затем она услышала хлопок. Взрывная волна была такой силы, что осколки долетели до третьего и даже четвертого этажа.

Отметим, что в момент, когда собеседница сообщила корреспонденту Sputnik подробности инцидента, сотрудники правоохранительных органов завершили проверку места происшествия и начали осматривать тело жертвы.

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