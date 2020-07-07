Произойдет ли в Кишиневе "рыночная революция"

Как вернуть столице титул "цветка из камня" — столичная администрация решительно и системно взялась за наведение порядка в городской торговле.

Примэрия Кишинева всерьез начала борьбу с незаконными ларьками и киосками в городе, героически преодолевая сопротивление владельцев полулегальных и вовсе нелегальных торговых точек, привыкших за десятилетия к торгово-налоговому хаосу — так крепко, что им это даже начало казаться нормальным.

Нужно отдать должное генпримару Иону Чебану — до него никто из градоначальников не сходился всерьез в единоборстве с владельцами сетей, включающих в себя десятки "воткнутых" на каждом оживленном пятачке киосков и "стихийных" (а на самом деле, хорошо организованных) базарчиков, работавших, в лучшем случае, с просроченными разрешительными документами, а иногда и вовсе без них. Возможно, когда-то такие документы и были, но за давностью лет о них перестали и вспоминать — мол, "давно тут стоим, всегда торговали". Об уплате налогов нечего и говорить: о какой-либо достоверной бухгалтерии там и речи не шло.

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Неорганизованная торговля процветала в Кишиневе под самым носом у городской администрации, и это заставляло предположить, что в примэрии долгие годы либо покрывали полулегальную торговлю, либо просто махнули рукой, смирившись с таким положением дел.

Решить эту проблему представлялось задачей не более простой, чем довести до зеркального блеска авгиевы конюшни.

Снос даже одного, отдельно взятого проржавевшего ларька, гордо занявшего собой половину тротуара на центральной городской улице, представлялся делом трудным, чреватым неприятностями и не сулившим никаких выгод чиновнику. А ларьков этих в почти миллионном городе — не сосчитать. Тем более что и с учетом дела обстояли в городской администрации так себе.

Тем временем Кишинев превратился из города, который когда-то называли "цветком из камня", и куда архитекторы со всего Советского Союза приезжали полюбоваться передовыми архитектурными решениями, в нечто прямо противоположное. В "базар-вокзал", где пешеходы с трудом проталкивались между торгующими, а на любой из нешироких центральных улиц, как минимум, две полосы были заняты припаркованными как попало автомашинами.

© Sputnik / Shahverdiev Таким когда-то был проспект Мира в Кишиневе - нынешний проспект Дачия.

Как и положено любому "базару-вокзалу", о муниципальных интересах и о муниципальном имуществе здесь мало кто беспокоился — перекрестки становились рынками, подземные переходы разрушались, парапеты и бордюры приходили в негодность, фонтаны превращались в мусорные свалки.

Чтобы изменить положение дел к лучшему, уже недостаточно было одного только плана — требовалась и определенная решительность и понимание, что тут не просто можно, а и нужно власть употребить. Решительности у нового столичного градоначальника хватает — и начатая на улицах Кишинева тотальная эвакуация нарушающих порядок торговых точек служит тому прямым свидетельством.

На этом пути примэрии ожидаемо приходится преодолевать сопротивление, и это сопротивление растет по мере того, как коммерсанты убеждаются — примар затеял реформы не как обычно, чтобы погрозить пальцем напоказ избирателям, а системно и всерьез. Последний случай такого рода — рынок "Дельфин". Администратор рынка решил закрыть его — таким образом ответив на требование примэрии убрать незаконно установленные на тротуаре киоски. Этот шаг понятен: местные жители привыкли к рынку, смирились с беспорядком ради удобства. И решение закрыть рынок так, чтобы обвинили в этом примэрию — явная попытка давления на городскую администрацию.

"Многие экономические агенты в столице привыкли игнорировать правила и законы, и пытаются шантажировать муниципалитет", — заметил по этому поводу Ион Чебан.

Однако известно, что на давление нынешний примар не поддается совсем — кабинетным работником и "белым воротничком" Чебана не назовешь и нервы у него, прошедшего не одну политическую кампанию, на редкость крепкие.

Случай с рынком "Дельфин" показывает, что одновременно с беспорядочно разбросанными по городу ларьками очередь в наведении порядка дошла и до рынков. Видимо, не по совпадению именно сейчас примэрия выдвинула инициативу о создании рынков в каждом секторе города — но уже не как "частной лавочки", возникшей по принципу "кто первым застолбил хлебное место", а как филиалов муниципального предприятия "Центральный рынок".

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Как будет выглядеть Центральный рынок Кишинева после возможной модернизации

Фактически, это означает, что в Кишиневе происходит "рыночная революция" — когда расположение, устройство и менеджмент рынков переходят под одно, муниципальное крыло в рамках прозрачно управляемой городской структуры. Ничего подобного в Кишиневе не было отродясь, с момента перехода от плановой экономики к "дикому капитализму" в 90-х годах.

Появление этой инициативы выглядит логическим продолжением более масштабного процесса — внедрения муниципальной концепции по организации уличной торговли, которая уже представлена на рассмотрение Муниципального совета Кишинева. Решительные и конкретные действия примэрии позволяют надеяться, что этот документ не станет еще одним случаем бесполезного перевода бумаги, как это случалось со многими планами и концепциями в прошлые года.

Если кишиневской администрации удастся решить проблему рынков, то для жителей муниципия здесь не будет ни одного минуса, сплошные плюсы. С базарами в городе совсем беда — полноценно действующие продовольственные рынки действуют только в Центре, на Чеканах и отчасти, на Буюканах. Население самого большого сектора города, Ботаники, а также Рышкановки практически лишены доступа к продукции, которую жаждут продать горожанам окрестные сельхозпредприятия и фермеры.

Создание рынков в секторах столицы — это и новые рабочие места, и инфраструктура. Ведь правильно организованный базар представляет из себя сложный механизм, окруженный складами, пронизанный коммуникациями и подъездными дорогами.

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До возвращения Кишиневу титула "цветка из камня" еще очень далеко — столица сегодня представляет из себя яркий пример "устаревшего" города, остро нуждающегося в современных урбанистических технологиях, реальном Генеральном плане и талантливых архитекторах — которые не впадут в отчаяние, увидев, во что превратился город, где примитивные фасады из пластика и стекла заслонили по-настоящему красивые здания, а многоэтажки норовят вырасти на каждой оставленной без присмотра детской площадке.

Однако похоже, что городская администрация на правильном пути.

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