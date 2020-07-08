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Палата. иллюстрационное фото

В Приднестровье планируют построить центр для ухода за онкопациентами

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30852340/gde-v-pridnestrove-namereny-postroit-tsentr-dlya-ukhoda-za-onkopatsientami.html

В селе Кицканы левобережные власти намерены открыть центр паллиативной помощи, в котором будет предоставлен уход за пациентами, столкнувшимися с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik. Возле Кицканского монастыря может появиться центр паллиативной помощи. Место для размещения подобного учреждения посетили глава Минздрава региона Кристина Албул вместе со своим заместителем Татьяной Чолак и с замминистра экономического развития Приднестровья Иваном Унту.

"Комиссия осмотрела пустующий объект, расположенный около Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря и сельской врачебной амбулатории. Рассматривается вариант размещения там медико-социального учреждения для помощи онкобольным гражданам", - пояснили  Минздраве.

По словам Албул, речь идет о стационаре для паллиативного лечения на финальных стадиях онкологических заболеваний.

Детское онкологическое отделение городской больницы
© Sputnik / Игорь Руссак
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"Это место соответствует всем требованиям, предъявляемым к данным организациям во всем мире. Близость монастыря и леса создают благостную, умиротворенную обстановку", - считает руководитель ведомства.

Большое трехэтажное здание строилось под больницу, но так ею и не стало. Здесь имеется газ, вода, автономная котельная.

"Добротное, хорошее здание, территория внушительных размеров. Нужно провести экспертную техническую оценку, сделать смету, чтобы запланировать включение этого объекта в Программу Фонда капвложений на 2021 год", - отметил Унту.

Немаловажное значение играет то, что здание находится недалеко от Тирасполя и Бендер – главных городов Приднестровья, расположенных в центре региона. Благодаря близости Кицкан с этими городами персоналу и родственникам больных будет удобно добираться до места расположения центра. Прилегающая территория позволяет благоустроить парковую зону для комфорта пациентов.

В Приднестровский проектный институт направят обращение для того, чтобы его специалисты определили объемы работ по реконструкции объекта и включения его в Программу Фонда капвложений.

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Теги:
онкология, онко, Приднестровье


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