Ликвидная культура: в Молдове идет сбор ежевики

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове начался сезон ежевики. Уже несколько лет подряд на местные прилавки поставляют ягоду отечественного производства. Сравнительно новую для наших краев культуру в республике выращивают около 50 мелких аграриев. Среди первых ее освоила Ирина Помуш, чья небольшая плантация находится в селе Телешеу Оргеевского района.

© Sputnik / Сбор ежевики

Мало земли, много урожая

При правильном выборе сорта, ежевика хорошо плодоносит. Один из американских сортов, который посажен на плантации Помпуш, в сезон дает 10-15 тонн с гектара. Эта культура как правило, выгодна тем производителям, в распоряжении которых есть сравнительно небольшой участок земли.

"В условиях нашей страны, когда участки раздроблены, такие культуры очень приветствуются. Не у всех есть возможность засадить культурой 10 гектаров", - считает владелица плантации.

Помпуш, выращивает свою ежевику всего на одном гектаре. Когда поспевает урожай, в сборе участвуют только она и ее мать. Спелую ягоду собирают ранним утром и сразу же отправляют на рынки.

"С такими ягодами может справиться одна семья. Почему не заработать с одного гектара столько, сколько можно заработать с 20 гектаров зерновых", - пояснила собеседница.

В этом году ежевика поспела на две недели позже, чем обычно. Сказались холода, которые не отступали в начале июня. Однако это не сильно ударило по урожаю.

© Sputnik / Сбор ежевики

Зарубежные рынки осваивают сообща

Ежевика зреет поэтапно. Поэтому сбор урожая растягивается на несколько месяцев. А это значит, что поставки свежей ягоды позволяют фермеру обеспечить доход в течение всего лета. Некоторые молдавские производители скооперировались и сообща формируют небольшие экспортные партии. Молдавскую ежевику уже попробовали жители России, Республики Беларусь и Польши.

"Заметила, что за выращивание ежевики у нас берутся в основном молодые люди с новаторскими идеями. Правда, когда доходят до рынка сбыта, и появляются проблемы, не все идут дальше. Хотя, с этой культурой не обязательно рваться на внешний рынок", - считает Помпуш.

Чтобы разнообразить ассортимент и выйти на рынок с новым продуктом, Помпуш посадила новый сорт – ежевику, скрещенную с малиной. Такая ягода стоит в два раза дороже, чем обычная ежевика.

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