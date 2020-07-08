Новые подробности взрыва на Ботанике: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правоохранительные органы установили, что взрыв, который произошел во вторник во дворе одного из многоквартирных домов в столичном секторе Ботаника, случился в результате детонации гранаты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД в среду.
"Экспертиза показала, что взрыв был вызван гранатой F1. В ходе обысков, проведенных по месту жительства погибшего мужчины, обнаружены таблетки, похожие на психотропные", - отметили в Генинспекторате.
Взрыв в спальном микрорайоне Кишинева произошел во вторник после обеда. Информация об инциденте поступила в полицию в 14.40. На место происшествия прибыли все специализированные службы.
В результате инцидента один человек погиб. Известно, что он работал водителем "скорой" при Центре матери и ребенка в Кишиневе.
Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства и незаконного хранения боеприпасов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>