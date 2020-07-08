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Взрыв в столичном секторе Ботаника

Новые подробности взрыва на Ботанике: что заявили в полиции

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30854970/novye-podrobnosti-vzryva-na-Botanike-chto-zayavili-v-politsii.html

Сотрудники правоохранительных органов установили причину взрыва в одном из столичных микрорайонов, а также рассказали о результатах обысков в квартире погибшего.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правоохранительные органы установили, что взрыв, который произошел во вторник во дворе одного из многоквартирных домов в столичном секторе Ботаника, случился в результате детонации гранаты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД в среду.

"Экспертиза показала, что взрыв был вызван гранатой F1. В ходе обысков, проведенных по месту жительства погибшего мужчины, обнаружены таблетки, похожие на психотропные", - отметили в Генинспекторате.

Взрыв в спальном микрорайоне Кишинева произошел во вторник после обеда. Информация об инциденте поступила в полицию в 14.40. На место происшествия прибыли все специализированные службы.

В результате инцидента один человек погиб. Известно, что он работал водителем "скорой" при Центре матери и ребенка в Кишиневе.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства и незаконного хранения боеприпасов.

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