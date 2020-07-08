Обновленные данные Минздрава: сколько человек находятся в тяжелом состоянии

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. К утру среды в Молдове подтвержден 18 тысяч 141 случай инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 тысяча 275 - в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 73 человека с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 388 человек, 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 41 госпитализированный - в состоянии средней степени тяжести.

На среду подтверждено 2 тысячи 561 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 664, медсестры - 1154, вспомогательный персонал - 225 и так далее.

За сутки выздоровели еще 308 человек, а всего выписаны 11 тысяч 549.

Минздрав сообщил о еще 3 летальных исходах. Во всех случаях у пациентов были сопутствующие заболевания.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 604 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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