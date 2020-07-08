КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Молдавские спасатели продолжают укреплять защитные дамбы, чтобы предотвратить риски наводнений во многих населенных пунктах, находящихся близ реки Прут. Об этом сообщили в среду пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
Подобные работы проводились в течение вторника в селе Готешты, Кантемирского района, а также в населенном пункте Гелтосу, где спасатели и представители местной власти укрепили защитное сооружение протяженностью в три километра.
"Дамба предотвратила риск наводнений, которые надвигались из-за выхода из берегов притока Прута реки Сака на десятки гектаров участков. Это могло привести и к подтоплению свыше 160 жилых домов в селах Гелтосу и Циганка, а также некоторых участков железной дороги", - отметили в инспекторате.
Кроме того, специалисты работали с защитным сооружением протяженностью в 200 метров в Унгенах.
В населенном пункте Грозешты, Ниспоренского района понадобилась помощь спасателей для откачивания воды из одного домохозяйства.
"Работы по укреплению дамб продолжатся, а сотрудники службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут следить за уровнем воды в реках Прут и Днестр, а также их притоков, чтобы избежать риски", - добавили в ведомстве.
В некоторых регионах страны до 8 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.
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