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Дорога.

Молдавский автотранспорт в середине лета: инспекторы штрафуют нарушителей

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30857301/perevozki-v-moldove-inspektory-nachali-shtrafovat-narushiteley.html

Всего составили 144 протокола о нарушении правил перевозки людей и грузов, в том числе в режиме такси, наложены взыскания в размере 9980 условных единиц.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Инспекторы Национального агентства автотранспорта (ANTA) с 27 июня по 4 июля провели проверки на трассах страны, а также на контрольно-пропускных пунктах.

Автобусы
© CC0 / Pixabay / Athena24
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Как отметили инициаторы, контроль должен был выявить случаи незаконной деятельности в области перевозок людей и грузов, а также нарушение температурного режима водителями транспортных средств, общая масса которых превышает 20 тонн.

Установлены факты перевозки людей и товаров (посылок) без разрешения или регистрации в соответствии с условиями Кодекса автомобильного транспорта.

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"Составлено 144 протокола о нарушении правил перевозки людей и грузов, в том числе в режиме такси, наложены штрафы в размере 9980 условных единиц. В некоторых случаях водителям приостановили право на использование транспортного средства на срок 6 месяцев, изъяли регистрационные номера и свидетельства о регистрации", - пояснили в агентстве.

Кроме того, в течение того же периода 28 водителей привлекли к ответственности за нарушение ограничений на движения тяжелых машин в условиях, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов по Цельсию.

Вокзал.
© Sputnik / Aleksey Danichev
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"Во избежание износа асфальтобетонных дорожных покрытий при высоких температурах запрещается проезд по национальным дорогам большегрузных транспортных средств с общим весом более 20 тонн", - отметили в пресс-релизе агентства.

Ограничение действительно для жарких дней с 10:00 до 20:00 часов.

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В данных обстоятельствах налагается штраф от 60 до 90 условных единиц для физических лиц, а для юридических он составляет от 240 до 300 условных единиц, с приостановлением права на использование транспортного средства в соответствии с положениями статьи 439 (1) Кодекса о правонарушениях.

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