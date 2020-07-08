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Капельница, больница

В каком состоянии находится пострадавший от взрыва на Ботанике

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30857705/kakom-sostoyanii-nakhoditsya-postradavshiy-v-rezultate-vzryva-botanika.html

Свежие подробности инцидента в одном из спальных районов Кишинева: комментарии медучреждения и полиции.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Состояние мужчины, которого накануне госпитализировали с травмами, полученными в результате взрыва во дворе жилого многоквартирного дома на Ботанике, оценивается как стабильное. Об этом в комментарии Sputnik рассказала пресс-секретарь столичного Института скорой медицинской помощи Дорина Арсене.

"Мужчину госпитализировали в отделение травматологии. Его состояние стабильное. Утром провели его осмотр, сделали перевязку. Предстоит лечение в соответствии с предписаниями врачей", - отметила собеседница.

Взрыв в столичном секторе Ботаника
© Sputnik /
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По ее словам, пациента доставили в больницу с ранами в области лица, правой руки и сильными повреждениями обеих пяток, однако операция ему не понадобилась. 

"Ему 26 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Признался, что в момент взрыва распивал спиртное со своим приятелем", - сказала Арсене.

Взрыв в спальном микрорайоне Кишинева произошел во вторник после обеда. Информация об инциденте поступила в полицию в 14.40. На место происшествия прибыли все специализированные службы. В результате ЧП погиб один человек, а еще двое пострадали (госпитализирован из них был только один). 

Правоохранительные органы установили, что взрыв произошел из-за детонации гранаты F1. Это подтвердила экспертиза.

"В ходе обысков, проведенных по месту жительства погибшего мужчины, обнаружены таблетки, похожие на психотропные. Кроме того, там нашли и импровизированный аппарат для употребления наркотических веществ", - отметили в Генинспекторате полиции МВД Молдовы.

Как сообщили в структуре, удалось установить третьего человека, который находился на месте ЧП в момент взрыва. "Речь идет о 46-летнем мужчине, которого уже допросили", - добавили в полиции.

О погибшем известно, что он жил с сожительницей и двумя дочерьми.

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