Факел мира и дружбы. Как Молдавия принимала Олимпийский огонь в 1980 году

В 2020 году отмечает свое 40-летие легендарная XXII Олимпиада в Москве. Молдавии посчастливилось первой из советских республик принять эстафету Олимпийского огня. О том, как проходил торжественный пробег в Молдавской ССР – в фотографиях и воспоминаниях очевидцев.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Сорок лет назад Москва принимала XXII Олимпийские игры, которые впервые должны были проходить на территории Советского Союза. Эстафета священного огня – символа Игр – стартовала в греческой Олимпии. В процессии участвовали около пяти тысяч бегунов, которые пронесли факел с пламенем по дорогам Греции, Болгарии, Румынии и СССР.

© Photo : Мой город Кишинёв Программа Эстафеты Олимпийского огня

"При встрече пламени в Леушенах мы чуть не упали в Прут"

Для МССР события жаркого июля 1980 года стали ярким праздником и настоящим поводом для гордости, ведь именно жители солнечной республики первыми на территории СССР увидели Олимпийский огонь. Передача факела состоялась на КПП в Леушенах.

Атмосфера была очень праздничной и торжественной: делегацию встречали руководство республики, фотографы, а также колонна девушек, одетых в национальные костюмы всех 15 советских республик. Честь принимать священное пламя на границе Советского Союза выпала именитому советскому бегуну, олимпийскому чемпиону Петру Болотникову.

© Photo : Игорь Зенин, из личного архива Передача Олимпийского огня в Леушенах на границе СССР

Кстати, на мосту через реку Прут, разделяющем Румынию и МССР, произошел курьезный случай. Известный фоторепортер Игорь Зенин рассказал Sputnik Молдова, что в центре моста установили пьедестал с символическим факелом, где должна была состояться передача огня.

"Я тогда был штатным фотографом газеты "Вечерний Кишинев", и мы ждали торжественного момента пересечения эстафетой границы СССР. В какой-то момент показались спортсмены: с румынской стороны бежали человек 50 и им навстречу наши легкоатлеты примерно в таком же количестве. И тут мост начал вибрировать – румынская и молдавская команды вошли в резонанс. Конструкцию моста начало сильно расшатывать, и мы подумали, что сейчас со всей толпой и пьедесталом опрокинемся в Прут", – со смехом вспоминает Зенин.

© Photo : Мой город Кишинёв Петр Болотников с факелом

Но все прошло благополучно. После передачи огня, вечного символа Олимпийских игр, торжественная процессия направилась в Кишинев. Кстати, для обеспечения безопасности были приняты серьезные меры предосторожности: бегунов тщательно охраняли, а саму эстафету сопровождал бронированный микроавтобус с различной аппаратурой и запасным факелом.

© Photo : Мой город Кишинёв Старт эстафеты из Леушен

"Летел, как на крыльях"

Столичный микрорайон Скулянка первым встретил "священное" пламя XXII Олимпийских игр. В столицу процессия прибыла по улице Куйбышева, сейчас Каля Ешилор, что в переводе с молдавского означает "Дорога на Яссы" или "Ясское шоссе".

Сергей Купцов, один из участников эстафеты, бежал свой отрезок именно по этой части города, мимо комбината ИСКОЖ. Спортсмен рассказал, что бегунов отбирали по двум критериям: физической подготовке и спортивным заслугам.

"Все желающие бежали один километр – именно такую дистанцию необходимо было преодолеть каждому факелоносцу. Это были соревнования на скорость, по результатам которых выбирали лучших. Но результаты отборочного забега еще не гарантировали участия в эстафете – желательно было еще обладать определенным спортивным статусом. Мне повезло – я был многократным чемпионом Молдавии по мужскому многоборью и поэтому смог попасть в команду", – рассказал собеседник.

В эстафете участвовали и специально приглашенные спортсмены экстра-класса. Так, Купцов принял огонь от легендарного молдавского легкоатлета Гусмана Косанова, в 1960 году завоевавшего серебряную медаль на Олимпийских играх в Риме.

На момент Олимпиады в Москве Косанову было уже 45 лет и он, покинув большой спорт, работал директором школы в Алма-Ате. Сергей Петрович вспоминает, что чемпион был уже не в лучшей спортивной форме, и организаторы эстафеты попытались успокоить его: "Ну, ничего, Гусман, ты поменьше пробежишь, зато потом Сережа за тебя пробежит побольше".

Несмотря на все курьезы и сейчас, сквозь годы, Купцов с теплотой отзывается о том жарком июльском дне, когда он бежал свой отрезок пути под аплодисменты и ликование толпы. Олимпийское пламя зажгло не только факелы спортсменов, но и тысячи людских сердец.

"Я очень приземленный человек, но даже меня очень впечатлила атмосфера, которая царила в те дни в Кишиневе. Никогда не забуду огромную толпу, было невероятное количество людей. Я чувствовал невероятный эмоциональный подъем и летел, как на крыльях", – поделился спортсмен.

© Photo : Игорь Зенин, из личного архива Жители МССР встречают факелоносцев

"Как подумаю, что уже 40 лет прошло…"

Пронесенный через район Скулянка Олимпийский огонь отправился на центральную Площадь Победы (ныне – Площадь Великого Национального Собрания – ред.). Здесь были организованы масштабные праздничные мероприятия, куда пускали только по пригласительным.

На площади, в самом сердце Кишинева, состоялась торжественная церемония зажжения огня в чаше при участии легкоатлета Виктора Большова, одного из сильнейших советских прыгунов в высоту.

© Photo : Мой город Кишинёв Виктор Большов зажигает Олимпийский огонь в Кишинёве

Лауренция Захария – одна из участниц тех событий. В 1980 году ей было 9 лет, и вместе с другими детьми она была задействована в детском представлении на площади.

"Это был танцевальный номер с элементами гимнастики. Мы в течение двух недель репетировали на школьном стадионе. У нас была специальная униформа – шортики, футболки и зонтики с олимпийской символикой, которыми мы махали во время представления. Мы так долго готовились и ждали этого дня, а он пролетел, как один миг. Но я до сих пор помню то чувство подъема, веры и надежды на великие свершения, которым тогда было пропитано все вокруг", – рассказала Лауренция для Sputnik Молдова.

© Photo : Мой город Кишинёв Эстафета Олимпийского огня на Площади Победы

В тот же день огонь заночевал в гостинице "Интурист", ныне "Националь", чтобы на следующее утро отправиться в столичный микрорайон Рышкановка.

"Олимпийской памятью не торгую"

Руководство МССР тщательно готовилось к эстафете. Так, главная магистраль Рышкановки – Московский проспект, по которому должен был проходить пробег, был реконструирован. Здесь убрали разделительный газон и положили асфальт высокого качества.

© Photo : Иван Кибзий Укладка нового асфальта на Московском проспекте в 1980 году

Символично, что Олимпийский огонь покинул Кишинев именно через Московский проспект и, минуя Студенческую улицу, проследовал на север Молдавии. Эстафета прошла через города Оргеев, Бельцы, Единцы, Бричаны, а потом через Украину направилась дальше в Москву.

© Photo : Мой город Кишинёв Трасса Олимпийского огня по Молдавии, июль 1980

Каждому легкоатлету оставили на память олимпийский факел, с которым он бежал свой участок, а также вручили памятную медаль и почетную грамоту. Участница эстафеты на сегменте Бельцы – Единцы Раиса Левицкая рассказала, что сумела сохранить свои памятные факел и олимпийскую форму. Для нее это особые эмоции, которые и сейчас, спустя 40 лет, напоминают о том дне, когда она под июльским солнцем преодолевала свой отрезок трассы.

"В восьмидесятые годы коллекционеры пытались купить у меня факел, предлагали суммы, за которые вполне можно было приобрести квартиру или машину. Да и сейчас я слышала о том, что факел можно продать за 350 тысяч фунтов стерлингов. Но это исключено, такие воспоминания не купишь ни за какие деньги, а сам факел я уже завещала своему племяннику. Я своей олимпийской памятью не торгую", – заключила бегунья.

© Photo : Раиса Левицкая, из личного архива Раиса Левицкая, участница эстафеты на отрезке Бельцы – Единцы

"Раньше были другие ценности"

Помимо участников эстафеты Олимпийского огня сегодня в Молдове можно найти и других свидетелей уникального спортивного праздника 1980 года, который навсегда переписал историю советской республики. Алла Ожога и ее муж Владимир были обычными студентами Молдавского государственного университета, которым посчастливилось пройти отбор на гидов-переводчиков в Москве и Ленинграде – они обслуживали туристов из Румынии.

"Я была простой девушкой из крестьянской семьи, моим родителям и не снилось, что я поеду в Москву работать на Олимпиаде. Тогда были совсем другие возможности, доступные всем, да и люди были более открытыми, радостными, не такими меркантильными, как сейчас. Были другие ценности – мир, родина, дружба. Этого нам сегодня не хватает", – поделилась Алла.

© Photo : Алла Ожога, из личного архива Владимир и Алла Ожога

Эстафета памяти

Прошло 40 лет с того дня, как советская Молдавия раскрыла свои объятия эстафете Олимпийского огня, достойно выполнив ответственную задачу – принять священное пламя на территории СССР и передать его дальше. 40 лет как один июльский день; один июльский день, как 40 лет.

Пока живы люди, которые собственными руками творили историю и могут передать свои воспоминания дальше, жива и Олимпиада. Это настоящая эстафета памяти, общих ценностей и мира.

И значит, все было не зря.

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