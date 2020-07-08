Обновленный "желтый код": чего ждать жителям некоторых регионов Молдовы

Специалисты уточнили, в каких регионах сохраняются риски выхода воды в пойму: речь идет о населенных пунктах, расположенных на юге Молдовы и находящихся в непосредственной близости к Пруту.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба обновила "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высокого уровня воды в реке Прут. Предупреждение действует до 13 июля в некоторых населенных пунктах на юге страны, которые расположены близко к реке.

"На участке города Леова - села Брынза будут удерживаться высокие уровни воды", - отметили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

До этого действовали "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму в регионах расположенных близко к рекам Днестр и Прут.

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