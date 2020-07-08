Обновленный "желтый код": чего ждать жителям некоторых регионов Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба обновила "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высокого уровня воды в реке Прут. Предупреждение действует до 13 июля в некоторых населенных пунктах на юге страны, которые расположены близко к реке.
"На участке города Леова - села Брынза будут удерживаться высокие уровни воды", - отметили в Госгидрометеослужбе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
До этого действовали "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму в регионах расположенных близко к рекам Днестр и Прут.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>