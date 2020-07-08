За строительной — рекламная: мэрия запустит онлайн карту незаконных панно

Столичная администрация продолжает работать над Регламентом по размещению и авторизации наружной рекламы в муниципии Кишинев.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Кишиневская примэрия намерена запустить интерактивную карту, в которую будут включены рекламные панно, установленные с нарушениями. Об этом сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные службы обнаружили сотни билбордов, которые нарушают нормы временного регламента об авторизации и размещении наружной рекламы. Для борьбы с этим явлением столичная администрация запустит онлайн платформу, где будут опубликованы адреса, на которых зафиксированы нарушения.

"Панно демонтируют, а за процессом можно будет следить в режиме реального времени. Параллельно ведется работа над выявлением других подобных панно, все они также будут отмечены на карте", - добавил Чебан.

Он добавил, что накануне состоялись публичные слушания по проекту Регламента о размещении и авторизации наружной рекламы в муниципии Кишинев. Новый документ разработан столичным руководством. Предыдущий регламент, по словам Чебана, морально устарел.

В регламенте прописаны три городские зоны: центральная, зона ограниченной рекламы и зона расширенной рекламы. В зависимости от территории будут варьироваться правила размещения панно.

Параллельно с регламентом столичные власти разработали визуальный кодекс города Кишинев, который является составной частью политики в области наружной рекламы.

Ранее кишиневская администрация разработала онлайн-карту проблемных строек в городе.

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