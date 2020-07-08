17:08 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
демонтаж рекламных щитов

За строительной — рекламная: мэрия запустит онлайн карту незаконных панно

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30858697/za-stroitelnoy-reklamnaya-meriya-zapustit-onlayn-kartu-nezakonnykh-panno.html

Столичная администрация продолжает работать над Регламентом по размещению и авторизации наружной рекламы в муниципии Кишинев.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Кишиневская примэрия намерена запустить интерактивную карту, в которую будут включены рекламные панно, установленные с нарушениями. Об этом сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные службы обнаружили сотни билбордов, которые нарушают нормы временного регламента об авторизации и размещении наружной рекламы. Для борьбы с этим явлением столичная администрация запустит онлайн платформу, где будут опубликованы адреса, на которых зафиксированы нарушения. 

"Панно демонтируют, а за процессом можно будет следить в режиме реального времени. Параллельно ведется работа над выявлением других подобных панно, все они также будут отмечены на карте", - добавил Чебан.

Стройка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проблемные стройки - как на ладони: интерактивная карта от кишиневской мэрии
Он добавил, что накануне состоялись публичные слушания по проекту Регламента о размещении и авторизации наружной рекламы в муниципии Кишинев. Новый документ разработан столичным руководством. Предыдущий регламент, по словам Чебана, морально устарел.   

В регламенте прописаны три городские зоны: центральная, зона ограниченной рекламы и зона расширенной рекламы. В зависимости от территории будут варьироваться правила размещения панно.   

Параллельно с регламентом столичные власти разработали визуальный кодекс города Кишинев, который является составной частью политики в области наружной рекламы.

Ранее кишиневская администрация разработала онлайн-карту проблемных строек в городе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Без пестроты и хаоса: в Кишиневе по-новому будут размещать рекламу
Примар Кишинева представил новый регламент размещения рекламы в городе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
По поручению президента: амурский тигр по кличке Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, которого выпустил в тайгу Путин, стал многодетным отцом
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться