За строительной — рекламная: мэрия запустит онлайн карту незаконных панно

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Кишиневская примэрия намерена запустить интерактивную карту, в которую будут включены рекламные панно, установленные с нарушениями. Об этом сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.
По словам градоначальника, муниципальные службы обнаружили сотни билбордов, которые нарушают нормы временного регламента об авторизации и размещении наружной рекламы. Для борьбы с этим явлением столичная администрация запустит онлайн платформу, где будут опубликованы адреса, на которых зафиксированы нарушения.
"Панно демонтируют, а за процессом можно будет следить в режиме реального времени. Параллельно ведется работа над выявлением других подобных панно, все они также будут отмечены на карте", - добавил Чебан.
В регламенте прописаны три городские зоны: центральная, зона ограниченной рекламы и зона расширенной рекламы. В зависимости от территории будут варьироваться правила размещения панно.
Параллельно с регламентом столичные власти разработали визуальный кодекс города Кишинев, который является составной частью политики в области наружной рекламы.
Ранее кишиневская администрация разработала онлайн-карту проблемных строек в городе.
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